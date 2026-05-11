(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NOVI HOROR SNIMAK SA AERODROMA! Avion ubija čoveka na pisti! "Gledao sam kroz prozor i video njegove noge kako se vrte u motoru, užasno"
Na međunarodnom aerodromu u Denveruu subotu uveče dogodila se neverovatna nesreća. Nepoznata osoba je neovlašćeno ušla na pistu u trenutku kada je avion kompanije Frontier Airlines ubrzavao za poletanje, a na kraju je usisana u motor.
Snimak nadzorne kamere prikazuje kako osoba mirno hoda preko piste, bez žurbe, tačno u trenutku kada je Airbus A321neo jurio prema njoj brzinom od 224 km/h.
Nesreća se dogodila samo dva minuta nakon što je osoba provalila u prostor aerodroma. Putnik Džon Antens, koji je sa sinovima bio u avionu, ispričao je šta je video:
- Gledao sam kroz prozor i video noge čoveka kako se vrte u motoru. Bila je velika eksplozija, ljudi su počeli da vrište, deca da plaču. Bilo je užasno - izjavio je.
Nakon udara motor aviona se ubrzo zapalio, a svih 24 putnika i 7 članova posade uspešno je evakuisano pomoću kliznih tobogana.
Ministar saobraćaja SAD Šon Dafi osudio je incident:
- Niko nikada ne bi smeo da neovlašćeno ulazi na aerodrom - rekao je ministar.
Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) i Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) sprovode istragu o ovom slučaju, a identitet poginule osobe još uvek nije objavljen.
