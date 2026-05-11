"ljudi su počeli da vrište, deca da plaču"

"ljudi su počeli da vrište, deca da plaču"

Slušaj vest

Na međunarodnom aerodromu u Denveruu subotu uveče dogodila se neverovatna nesreća. Nepoznata osoba je neovlašćeno ušla na pistu u trenutku kada je avion kompanije Frontier Airlines ubrzavao za poletanje, a na kraju je usisana u motor.

1/5 Vidi galeriju Avion udara u čoveka na aerodromskoj pisti u Denveru Foto: Printscreen

Snimak nadzorne kamere prikazuje kako osoba mirno hoda preko piste, bez žurbe, tačno u trenutku kada je Airbus A321neo jurio prema njoj brzinom od 224 km/h.

Nesreća se dogodila samo dva minuta nakon što je osoba provalila u prostor aerodroma. Putnik Džon Antens, koji je sa sinovima bio u avionu, ispričao je šta je video:

- Gledao sam kroz prozor i video noge čoveka kako se vrte u motoru. Bila je velika eksplozija, ljudi su počeli da vrište, deca da plaču. Bilo je užasno - izjavio je.

Nakon udara motor aviona se ubrzo zapalio, a svih 24 putnika i 7 članova posade uspešno je evakuisano pomoću kliznih tobogana.

Ministar saobraćaja SAD Šon Dafi osudio je incident:

- Niko nikada ne bi smeo da neovlašćeno ulazi na aerodrom - rekao je ministar.