"NAPAD ISPLANIRALI TERORISTI KOJI ŽIVE U AVGANISTANU": Pakistan uložio žalbu Kabulu nakon smrti 15 ljudi
Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova predalo je protestnu notu otpravniku poslova ambasade Avganistana u Islamabadu, zbog napada bombaša samoubice, u kojem je poginulo 15 ljudi.
Islamabad je za napad, koji se dogodio u subotu blizu granice Pakistana i Avganistana okrivio pakistanske talibane, poznate kao Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP.
Pakistanske vlasti dugo optužuju avganistansku vladu, koju vode talibani, da pruža utočište za članove TTP-u, što Avganistan poriče i tvrdi da ne dozvoljava militantima da s njegove teritorije napadaju druge zemlje.
Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je žalba predata avganistanskom otpravniku poslova, dodajući da je detaljna istraga incidenta, zajedno sa prikupljenim dokazima i tehničkim obaveštajnim podacima, ukazala na to da je napad isplaniran od terorista koji žive u Avganistanu.
Kabulu je takođe rečeno da Islamabad zadržava pravo da odlučno odgovori počiniocima tog varvarskog čina, navodi se u saopštenju.
Za sada nije bilo komentara iz Kabula.
Napad u Banuu, okrugu u provinciji Hajber Pahtunhva, dogodio se tako što je bombaš samoubica, uz podršku nekoliko naoružanih ljudi, detonirao vozilo natovareno eksplozivom u blizini policijskog punkta, a usledio je oružani obračun.
Neki policajci su poginuli u razmeni vatre, a drugi pod ruševinama zgrade.
Novoformirana grupa "Itehad-ul-Mudžahedin Pakistan", koja se otcepila od TTP, preuzela je odgovornost za napad.
