Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova predalo je protestnu notu otpravniku poslova ambasade Avganistana u Islamabadu, zbog napada bombaša samoubice, u kojem je poginulo 15 ljudi.

Islamabad je za napad, koji se dogodio u subotu blizu granice Pakistana i Avganistana okrivio pakistanske talibane, poznate kao Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP.

Pakistanske vlasti dugo optužuju avganistansku vladu, koju vode talibani, da pruža utočište za članove TTP-u, što Avganistan poriče i tvrdi da ne dozvoljava militantima da s njegove teritorije napadaju druge zemlje.

Pakistanska vojska Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia, Abdul BASIT / AFP / Profimedia

Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je žalba predata avganistanskom otpravniku poslova, dodajući da je detaljna istraga incidenta, zajedno sa prikupljenim dokazima i tehničkim obaveštajnim podacima, ukazala na to da je napad isplaniran od terorista koji žive u Avganistanu.

Kabulu je takođe rečeno da Islamabad zadržava pravo da odlučno odgovori počiniocima tog varvarskog čina, navodi se u saopštenju.

Za sada nije bilo komentara iz Kabula.

Napad u Banuu, okrugu u provinciji Hajber Pahtunhva, dogodio se tako što je bombaš samoubica, uz podršku nekoliko naoružanih ljudi, detonirao vozilo natovareno eksplozivom u blizini policijskog punkta, a usledio je oružani obračun.

Neki policajci su poginuli u razmeni vatre, a drugi pod ruševinama zgrade.

Novoformirana grupa "Itehad-ul-Mudžahedin Pakistan", koja se otcepila od TTP, preuzela je odgovornost za napad.