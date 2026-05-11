ČUVENI RUSKI REŽISER I ČOVEK BLIZAK PUTINU ŠOKIRAO NACIJU! U prenosu UŽIVO poručio: "Prejaki su, ne možemo da ih pobedimo"
Poznati ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov priznao je da Rusijane može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
Šahnazarov je to izjavio tokom udarnog termina u popularnoj tok-šou emisiji "Veče sa Vladimirom Solovjovom" na ruskoj državnoj televiziji.
- Ukrajinci se i dalje bore i bore se prilično tvrdoglavo. Usput, nismo videli nikakve masovne predaje... Računaju na to da će izdržati uz podršku koju im Zapad pruža. Izdržaće još 5-10 godina. Moramo da shvatimo da su, očigledno, zaista odlučni da održe dugoročnu pat-poziciju. I u našem je interesu, naravno, da postignemo rezultate koji su nam potrebni i da što pre završimo rat - rekao je Šahnazarov.
Zanimljivo je da ga voditelj Vladimir Solovjov ovog puta nije prekidao niti mu se suprotstavljao, već je, prema snimku, samo stajao pognute glave.
Ko je Karen Šahnazarov?
Karen Georgijevič Šahnazarov je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih ruskih filmskih reditelja, scenarista i producenata poslednjih decenija.
Od 1998. godine obavlja funkciju generalnog direktora "Mosfilma", najveće i najstarije ruske filmske kuće.
Nosilac je titule Narodnog umetnika Rusije, a više puta je nagrađivan državnim priznanjima, uključujući Orden za zasluge za otadžbinu.
Blizak je Vladimiru Putinu i često se pojavljuje kao komentator na režimskim televizijskim kanalima.
Poslednjih godina postao je jedan od najvećih zagovornika ruskog napada na Ukrajinu, zbog čega se našao na sankcionim listama pojedinih zemalja.
Zato se njegova izjava, izrečena na državnoj televiziji, smatra neuobičajenom i mogućim znakom promene u ruskom javnom diskursu.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)