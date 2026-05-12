Evropska unija je danas uvela restriktivne mere protiv 16 pojedinaca i sedam pravnih lica odgovornih za sistematsku nezakonitu deportaciju i prisilnu asimilaciju ukrajinske dece.

Sankcije ciljaju one koji su uključeni u nezakonito usvajanje, odvođenje dece u Rusiju, ili na okupirane teritorije, kao i indoktrinaciju i militarizovano obrazovanje.Ti postupci okarakterisani su kao narušavanje ili ugrožavanje ;teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine.

Među pravnim licima koja su na listi nalaze se federalne državne institucije povezane sa Ministarstvom obrazovanja Rusije.

"One, u koordinaciji sa okupacionim vlastima, organizuju programe za ukrajinsku decu u kojima se sprovodi proruska indoktrinacija, uključujući patriotske događaje, ideološko obrazovanje i aktivnosti orijentisane na vojnu obuku. Druga navedena pravna lica primaju ukrajinske maloletnike sa okupiranih teritorija i izlažu ih programima u skladu sa politikama Rusije, uključujući političku indoktrinaciju i aktivnosti u okviru obrazovnih okvira za osnovnu vojnu obuku", navodi se u saopštenju.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu, procenjuje se da je Rusija deportovala i prisilno premestila gotovo 20.500 ukrajinske dece.

Ove radnje predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava i povredu osnovnih prava deteta, a cilj im je brisanje ukrajinskog identiteta i ugrožavanje budućih generacija Ukrajine, dodaju iz EU.

Na današnjoj listi su takođe zvaničnici i političari sa teritorija koje je Rusija nezakonito okupirala, kao i različiti rukovodioci omladinskih kampova i vojno-patriotskih klubova i organizacija.

Svi su odgovorni za promovisanje patriotskog i vojnog obrazovanja mladih kroz ideološku indoktrinaciju, izlaganje ruskoj vojnoj kulturi, paravojnu obuku i učešće u događajima koji glorifikuju rusku agresiju, navode još.

Sankcionisanim licima se zamrzava imovina, a fizičkim licima je zabranjen ulazak u EU.