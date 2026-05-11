Jedan manji brod je eksplodirao u zalivu Biskejn, prometnom turističkom području u Majamiju, u subotu. Među povređenima je i dvoje dece. Jedno dete se leči od opekotina koje pokrivaju 18 odsto tela.

Jedna odrasla osoba je takođe u bolnici sa opekotinama koje pokrivaju oko 30 odsto kože. Više od 25 ekipa hitne pomoći izašlo je na teren oko 12:50 sati.

Po dolasku, spasilačke jedinice su "zatekle više pacijenata kojima je bila potrebna medicinska pomoć", saopštila je vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd. Zvaničnici su incident klasifikovali kao masovnu nesreću drugog nivoa zbog broja žrtava.

Mnogi su ostali zarobljeni u vodi pre nego što su ih spasilačke ekipe izvukle u spasilačke čamce. Žrtve su zatim prevezene do obližnjih dokova za gorivo, a potom hitno u lokalnu bolnicu.

Ekplozija broda na Floridi Foto: WSVN 7, Printksirn/WSVN 7

Vatrogasno-spasilačka služba Majami-Dejda saopštila je da je prevezla 11 osoba u bolnice, ali nije objavila detalje o njihovom stanju. Međutim, drugi američki mediji - uključujući NBC News - navode da je povređeno 15 osoba.

Zvaničnici još nisu otkrili uzrok incidenta. Međutim, jedan putnik na brodu okrivio je curenje gasa, prema lokalnim medijima. Vlasnik lokalnog biznisa Patrik Li, koji je svedočio eksploziji, rekao je za NBC News da je video "tri osobe kako lete sa broda i oblak dima".

- Bilo je prilično očigledno šta se desilo. Video sam 12 nosila kako iznose ljude koji su bili pod velikim opekotinama.

Pokrenuta je istraga o ovoj stravičnoj eksploziji od strane državne komisije. Brod koji je eksplodirao dug je 12 metara i zove se "Nauti Nabors". Vatrogasci su naveli da se eksplozija možda dogodila u rezervoaru za gorivo broda. Kapetan nije povređen u eksploziji.

