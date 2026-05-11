Slušaj vest

Evropska unija je vrlo uzdržano reagovala na izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina da se rat u Ukrajini bliži kraju i da o tome mora da se pregovara i s Evropom, a ne samo s Amerikom.

Italijanski list Korijere dela sera piše da se iza scene ipak već razmatra ko bi i o čemu pregovarao s Moskvom u ime Evrope, a najviše se spominje francuski predsednik Emanuel Makron koji je nedavno istakao da se mora pregovarati s Rusijom.

Foto: Reuters

Takođe su na umu i bivša nemačka kancelarka Angela Merkel, nekadašnji finski predsednik Sauli Ninisto, koji tečno govori ruski, kao i nekadašnji italijanski premijer Mario Dragi.

Ali, smatra se neprihvatljivom Putinova ponuda da pregovarač u ime Evrope bude bivši nemački kancelar Gerhard Šreder, za koga je visoka predstavnica EU Kaja Kalas izjavila da je "moćan ruski lobista", pošto je bio jedan od čelnika jedne ruske petrolejske kompanije.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta je, međutim, poručio da se o razgovorima s Putinom mora pregovarati "kad za to bude valjan, pravi trenutak".

FT: Evropske države sve frustriranije jer glavnu reč vodi Tramp

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, evropske prestonice postaju sve frustriranije pregovorima o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi predsednik SAD Donald Tramp i pripremaju se za moguće razgovore sa Putinom.

Mediji i političari u EU ne odbacuju, već naprotiv očigledno smatraju jako korisnim da se razmotri ova zasad, kako se navodi, još nejasna Putinova poruka, mada ističu da o tome mora da svoju reč da i Kijev.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Korijere dela sera javlja da se "u Briselu ponovo raspravlja o specijalnom izaslaniku ili pregovaraču s Rusijom, pošto je to na samitu EU u decembru zatražio Makron".

"U diplomatskim izvorima EU se navodi", piše milanski dnevnik, "da se o svemu tome još nezvanično raspravlja, jer se ne vidi koliko je u Kremlju ozbiljna rešenost da se obustavi sukob i dođe do trajnog mira".

Korijere dela sera prenosi ocenu šefa italijanske diplomatije Antonija Tajanija da je "blizu pameti da se mir mora postići pregovorima s neprijateljem".