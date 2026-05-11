Prema informacijama, u pucnjavi koja se dogodila danas tri osobe su ranjene, od kojih jedna teško, dok su dve ubijene, javlja Le Parisien.

Francuska policija Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Shutterstock

Lako vozilo sa dve osobe vozilo se po područјu pre nego što јe јedan od putnika nekoliko puta otvorio vatru na Trgu Amarilis, pre nego što јe pobegao.

Sve škole u ​​naselju i srednja škola "Žil Romen" su stavljene pod blokadu nakon pucnjave u tom područјu. Područјe јe brzo obezbeđeno, a škole su potom ponovo otvorene, saopštile su vlasti.

Na mreži Iks, prefekt departmana Primorski Alpi navodi da je u toku intervencija snaga reda i hitnih službi nakon pucnjave. On moli stanovnike da izbegavaju taj sektor kako ne bi ometali operacije koje su u toku.

Gradonačelnik Nice, Erik Čoti, izrazio je žaljenje zbog "nekoliko mrtvih i ranjenih" u "novoj zastrašujućoj pucnjavi".

- Rat protiv trgovine narkoticima ne sme se završiti porazom Republike. Nica očekuje reakciju na visini zadatka, naročito u pogledu broja ljudstva, koji našem gradu bolno nedostaje godinama unazad - objavio je gradonačelnik na društvenim mrežama.

Tenzije su u Nici bile jake već nekoliko dana, uz seriju pucnjava i incidenata u više gradskih četvrti, koji su povezani sa trgovinom narkoticima i u kojima je jedna osoba ranjena.

(Kurir.rs/Le Parisien/Preneo: V.M.)

