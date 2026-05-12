Student osumnjičen za špijunažu za izraelske i američke obaveštajne službe pogubljen je u Iranu, saopštila je danas agencija iranskog pravosudnog sistema - Mizan.

Erfan Šakurzade pogubljen je vešanjem zbog, kako se navodi, saradnje sa američkim obaveštajnim službama i Mosadom, izraelskom spoljnom obaveštajnom službom, napisala je agencija na društvenim mrežama.

Prema međunarodnim nevladinim organizacijama, osuđenik je bio student na Teheranskom univerzitetu za nauku i tehnologiju u Teheranu.

Pre pogubljenja, on je napisao poruku u kojoj je negirao optužbe.

"Ne dozvolite da još jedan nevin život nestane u tišini i bez pažnje javnosti", napisao je on, prema navodima nevladinih organizacija, među kojima iranski ogranak Hjuman rajts voča.

"Student vazduhoplovnog inženjerstva bio je podvrgnut devet meseci teškoj fizičkoj i psihološkoj torturi u samici kako bi se iznudilo priznanje", navele su nevladine organizacije.

(Kurir.rs/Beta)

