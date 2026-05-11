DRZNUO SE DA PREVARI DRŽAVU I PUTINA LIČNO! Ruski lider mu dolazio u posetu da nadgleda dronove, a sad je u pritvoru! (VIDEO)
Sverdlovski okružni sud u Belgorodu, na predlog regionalnog MUP-a, odredio je pritvor bivšem generalnom direktoru kompanije "Transport budućnosti" Juriju Kozarenku (36). Regionalni sud u Belgorodu odbacio je žalbu njegovog advokata Alekseja Nehaenka na odluku o hapšenju.
Istragu u krivičnom postupku protiv Kozarenka vodi uprava MUP-a za Belgorodsku oblast. Nadležni organi nisu mogli odmah da prokomentarišu njegovo zadržavanje, a list "Komersant" je uputio zvaničan upit upravi. Komentari odbrane Jurija Kozarenka takođe nisu bili dostupni.
Godine 2022. Kozarenko je stao na čelo kompanije "Transport budućnosti", koja je započela kao projekat članova borda direktora "Efka". Kasnije se kompanija izdvojila iz grupacije i nastavila da se bavi razvojem, proizvodnjom i eksploatacijom bespilotnih vazduhoplovnih sistema (BVS) koristeći privatna i pozajmljena sredstva.
Projekti vredni milijarde i poseta Putina
Kompanija je 2023. godine u posebnoj ekonomskoj zoni "Toljati" u Samarskoj oblasti pustila u rad prvu fazu fabrike za proizvodnju bespilotnih letelica. Ukupan obim ulaganja u projekat iznosio je oko 66,5 miliona evra (7 milijardi rubalja), od čega je oko 28,5 miliona evra (3 milijarde rubalja) utrošeno na razvoj modela i izgradnju infrastrukture.
Krajem 2024. godine kompanija je najavila spremnost da proizvodi 40 dronova mesečno u Toljatiju i 60 u Belgorodskoj oblasti, uz planove za povećanje proizvodnje na 250 letelica mesečno. U januaru 2025. godine postrojenje u Samari posetio je predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je uz učešće Kozarenka obišao sektore za razvoj, montažu i testiranje.