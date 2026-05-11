Slušaj vest

Sverdlovski okružni sud u Belgorodu, na predlog regionalnog MUP-a, odredio je pritvor bivšem generalnom direktoru kompanije "Transport budućnosti" Juriju Kozarenku (36). Regionalni sud u Belgorodu odbacio je žalbu njegovog advokata Alekseja Nehaenka na odluku o hapšenju.

Istragu u krivičnom postupku protiv Kozarenka vodi uprava MUP-a za Belgorodsku oblast. Nadležni organi nisu mogli odmah da prokomentarišu njegovo zadržavanje, a list "Komersant" je uputio zvaničan upit upravi. Komentari odbrane Jurija Kozarenka takođe nisu bili dostupni.

Godine 2022. Kozarenko je stao na čelo kompanije "Transport budućnosti", koja je započela kao projekat članova borda direktora "Efka". Kasnije se kompanija izdvojila iz grupacije i nastavila da se bavi razvojem, proizvodnjom i eksploatacijom bespilotnih vazduhoplovnih sistema (BVS) koristeći privatna i pozajmljena sredstva.

Projekti vredni milijarde i poseta Putina

Kompanija je 2023. godine u posebnoj ekonomskoj zoni "Toljati" u Samarskoj oblasti pustila u rad prvu fazu fabrike za proizvodnju bespilotnih letelica. Ukupan obim ulaganja u projekat iznosio je oko 66,5 miliona evra (7 milijardi rubalja), od čega je oko 28,5 miliona evra (3 milijarde rubalja) utrošeno na razvoj modela i izgradnju infrastrukture.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU