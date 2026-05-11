Muškarac iz Arizone, Noris Taft (52), preminuo je nakon što ga je, kako navodi policija, njegova partnerka, nakon prvog sastanka pregazila automobilom, samo nekoliko trenutaka nakon što je porodici poslao poruku da je "prevaren".

Tragičan događaj odigrao se 3. maja u Finiksu, kada je Taft pronađen teško povređen na parkingu ispred svoje kuće, nakon prijave da ga je udario terenac koji je potom pobegao sa mesta nesreće.

Prema navodima policije i sudskih dokumenata, Taft je te večeri bio na sastanku sa Mikelom Bahe (30), koju je upoznao preko aplikacije za upoznavanje. On je došao po nju u restoran brze hrane, ali je ubrzo shvatio da ne liči na fotografije sa profila.

Mikela Bahe Foto: Maricopa County Sheriff's Office

U tom trenutku Taft je poslao poruku članu porodice da je "prevaren", nakon čega je pokušao da prekine susret.

Ipak, njih dvoje su nastavili vožnju kroz Finiks, zaustavljajući se na nekoliko lokacija, pre nego što su stigli do njegovog stambenog kompleksa.

Tu, prema navodima tužilaštva, situacija je eskalirala. Snimci nadzornih kamera prikazuju kako Bahe ulazi u vozilo, dok se Taft nalazio ispred automobila sa podignutim rukama, pokušavajući da je zaustavi. U tom trenutku, kako se sumnja, ona je ubrzala i pregazila ga, nakon čega je pobegla sa lica mesta.

Taft, otac četvoro dece, prevezen je u bolnicu, ali je podlegao povredama nekoliko sati kasnije.

Ubistvo nakon prvog sastanka u Arizoni

Policija je osumnjičenu pronašla i uhapsila nekoliko dana kasnije, nakon što je locirana pomoću nadzornih kamera i aktivnosti na društvenim mrežama. Bahe je kasnije izjavila da se ne seća da ga je pregazila, ali tužilaštvo tvrdi da dokazi ukazuju na namerno delovanje.

Sud joj je odredio kauciju od milion dolara, a sledeće ročište zakazano je za 13. maj.

Porodica ubijenog muškarca opisala ga je kao posvećenog oca čiji je iznenadni gubitak ostavio "nezamislivu prazninu", dok su u javnosti pokrenuli i akciju za pomoć oko troškova sahrane.