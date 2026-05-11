Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U pucnjavi koja se dogodila danas u četvrti Mulen u Nici, ubijene su najmanje dve osobe, dok je više njih povređeno, potvrđeno je iz tužilaštva za BFM Nica-Azurna obala.

Prema podacima prefekture u Francuskoj, tri osobe su teško povređene, dok su tri zadobile lakše telesne povrede.

Javni tužilac Damijen Martineli objasnio je da je napadač otvorio vatru sa trotineta. Žrtve su starosti između 23 i 57 godina.

1/5 Vidi galeriju Najmanje dve osobe ubijene su u pucnjavi u Nici Foto: Frederic Dides / AFP / Profimedia

"Prema prvim informacijama, pojedinac na trotinetu prešao je Trg Amarijis u 15:30 i ispalio više hitaca. Pobegao je trotinetom do vozila koje ga je sačekalo i kojim se udaljio sa lica mesta", detaljno je opisao tužilac za BFM Nica-Azurna obala.

Formirana ćelija za psihološku pomoć

Prefekt departmana Primorski Alpi, Loran Otio, aktivirao je ćeliju za medicinsko-psihološku pomoć i najavio pojačanje policijskih snaga na terenu, uključujući i jedinice CRS. On je precizirao da je četvrt Mulen već mesecima pod strogim nadzorom policije.

"Demontirali smo 12 tačaka za prodaju droge, ostale su dve koje su veoma aktivne i očigledno je da destabilizujemo trgovinu", dodao je prefekt.

Sve škole u okruženju i koledž "Žil Romen" bili su pod blokadom neposredno nakon pucnjave. Zona je brzo osigurana, nakon čega je učenicima dozvoljeno da napuste ustanove.

Gradonačelnik Nice, Erik Čioti, koji je izašao na lice mesta, osudio je ovu "novu zastrašujuću pucnjavu".