Slušaj vest

Oko 20 zemalja je u pregovorima sa Ukrajinom o nabavci njenih dronova, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Jasno je da je rat u Iranu trenutno jedini fokus Sjedinjenih Američkih Država i američkog predsednika" Donalda Trampa, napisao je ukrajinski predsednik na Telegramu.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

Zelenski je dodao da upravo rat koji vodi Rusija utiče na tehnološke promene na globalnom nivou – posebno na brzi razvoj ratnih tehnologija.

"Oko 20 zemalja je u poodmaklim pregovorima sa Ukrajinom o nabavci ukrajinskih dronova. Naša vojna stručnost daje plodove", naveo je Zelenski koji nije precizirao o kojim zemljama je reč.