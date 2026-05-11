Indijski premijer Narendra Modi pozvao je danas građane Indije da godinu dana ne kupuju zlatni nakit, kako bi se zaštitio trgovinski bilans zemlje koji je ugrožen zbog poskupljenja uvoza nafte usled rata sa Iranom.

Modi je poruku uputio jasno: privremeno odricanje od kupovine zlata trebalo bi da pomogne u očuvanju deviznih rezervi. Indija je jedan od najvećih svetskih uvoznika zlata, a ta industrija vredi gotovo 100 milijardi dolara.

„Umesto zlata, bolje je ulagati u druge sektore koji donose veću korist privredi“, poručio je Modi, preneli su indijski mediji.

Ova mera mogla bi ozbiljno da pogodi sektor nakita i maloprodaje zlata, koji zapošljava milione ljudi širom zemlje, posebno u ruralnim područjima gde zlato predstavlja tradicionalni vid štednje i simbol statusa.

Indija već duže vreme pokušava da smanji uvoz zlata kako bi ublažila deficit tekućeg platnog bilansa, a aktuelni rast cene nafte dodatno je pogoršao situaciju.

