Slušaj vest

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAPO) sprovode istražne radnje protiv Andrija Jermaka, bivšeg šefa kabineta predsednika Ukrajine, u večernjim satima 11. maja.

Krajem novembra prošle godine, Ukrajinska pravda je objavila da su detektivi NABU i tužioci SAPO izvršili pretrese u Jermakovoj rezidenciji u vladinoj četvrti. Jermak je potvrdio pretrese i izjavio da je spreman na saradnju sa istragom.

Predsednik Volodimir Zelenski je kasnije objavio Jermakovu ostavku. Zelenski je 2. januara imenovao šefa obaveštajne službe odbrane Kirila Budanova za novog šefa kabineta.

1/7 Vidi galeriju Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Jermak je kasnije izjavio da će otići na prvu liniju fronta nakon što je podneo ostavku usred korupcionaškog skandala i istražnih radnji NABU u njegovoj rezidenciji.

Jermak je imenovan za predsednika odbora osnovanog na njegovu inicijativu u okviru Nacionalne advokatske komore Ukrajine (NBAU), koji se fokusira na zaštitu žrtava oružane agresije na Ukrajinu, mehanizme kompenzacije i pravnu podršku evropskim integracijama i obnovi.

Nakon toga, odbor pri Nacionalnoj advokatskoj komori pokrenuo je projekat "Lawyer".