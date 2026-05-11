Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je putem platforme Iks da su oružane snage njegove zemlje spremne "da daju zaslužen odgovor na svaku agresiju".

Njegova objava usledila je kao reakcija na izjavu američkog predsednika Trampa da je primirje sa Iranom "na aparatima", uz ponovljene pretnje Teheranu.

"Naše oružane snage su spremne da daju zaslužen odgovor na svaku agresiju; pogrešna strategija i pogrešne odluke uvek će dovesti do pogrešnih rezultata — ceo svet je to već shvatio."

Prethodno je Tramp najavio sednicu državnog vrha, a na stolu je i vojna akcija - novi napad na Iran.

Vašington uveo nove sankcije Iranu

SAD su uvele novi paket sankcija sa ciljem pojačavanja ekonomskog pritiska na Iran.

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Mere su usmerene protiv tri pojedinca i niza kompanija povezanih sa Teheranom, a među njima je i devet preduzeća, od kojih su neka registrovana u Hong Kongu, objavilo je američko Ministarstvo finansija.

(Kurir.rs/P.V.)

