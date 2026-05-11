Ukrajina je gotovo potpuno ostala bez PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) presretača za protivvazdušni sistem Patriot, osim nekoliko projektila koji se racionalno raspoređuju širom zemlje, rekli su zvaničnici.

Ranije ove godine, administracija Donalda Trampa vršila je pritisak na nekoliko evropskih zemalja da pošalju Ukrajini sopstvene zalihe Patriot raketa, ali su neke to odbile zbog zabrinutosti da bi time oslabile sopstvenu odbranu, rekla su dva izvora upoznata sa privatnim razgovorima, prenosi Vašington post.

Fedorov: Nova sredstva su izuzetno važna za nabavku presretača

Ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov izjavio je u aprilu da su nova sredstva obećana programu PURL (Priority Ukraine Replenishment Line — Prioritetna linija za popunu Ukrajine) "izuzetno važna" za nabavku presretača.

"Molimo vas da pogledate i svoje zalihe. Potrebno nam je više PAC-2 (Patriot Advanced Capability-2) i PAC-3 projektila kako bismo napravili rezerve za zimu", dodao je Fedorov.

NATO je saopštio da je PURL obezbedio većinu raketa za ukrajinske Patriot baterije — uključujući PAC-3 — kao i municiju za druge sisteme protivvazdušne odbrane.

Zvaničnik Pentagona potvrdio je da je više saveznika kontaktiralo Ministarstvo odbrane SAD kako bi proverili da li se doprinosi programu PURL preusmeravaju za podršku američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku.

"U osnovi smo prošli sve procedure i uspeli da potvrdimo Kongresu da se veoma, veoma striktno držimo zakonskih okvira, koji ipak omogućavaju popunjavanje zaliha koje se šalju Ukrajini", rekao je zvaničnik Pentagona.

Jedan evropski diplomata rekao je da su pitanja u vezi sa PURL-om uticala na tekuću debatu među evropskim državama o tome koliko američkog naoružanja bi trebalo da kupuju.

"To otežava zalaganje za to da vrata ostanu otvorena za američko oružje", rekao je diplomata, dok Evropa mobiliše sredstva za ponovno naoružavanje.

Pentagon pod pritiskom

U međuvremenu, Pentagon se poslednjih nedelja suočava sa pritiskom kongresmena iz obe partije, koji od ministra odbrane Pita Hegseta traže objašnjenje zašto administracija nije potrošila 380 miliona evra (400 miliona dolara) koje je Kongres ove godine odobrio za poseban program snabdevanja Ukrajine američkim naoružanjem.

Tokom saslušanja krajem aprila, na pitanja senatorke Džin Šahin, Hegset nije želeo da se obaveže da će taj novac biti iskorišćen onako kako je Kongres nameravao.