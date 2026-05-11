Francuskinji koja je evakuisana sa kruzera "MV Hondius" i kasnije bila pozitivna na hantavirus, brodski lekari su rekli da su njeni simptomi verovatno samo posledica anksioznosti.

Žena je sada u kritičnom stanju, saopštile su vlasti. Njeno stanje je otkriveno nakon što je brod, koji je bio u središtu smrtonosne epidemije, napustio luku na Tenerifima posle složene operacije repatrijacije putnika, preneo je Gardijan.

Simptomi odbačeni kao anksioznost

Španski ministar zdravlja Havijer Padilja izjavio je da je žena imala simptome slične gripu, ali su se oni povukli i nije imala povišenu temperaturu. Uprkos tome, Svetska zdravstvena organizacija kasnije je objavila da je pacijentkinja u "vrlo kritičnom" stanju.

Prema Padiljinim rečima, lekari iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i španske zdravstvene službe pregledali su Francuskinju, ali su njene simptome odbacili kao anksioznost ili stres, iako su tri osobe sa broda preminule, a osam drugih je imalo potvrđenu zarazu.

Foto: AP, Manu Fernandez/AP

"Smatrali su da simptomi ne odgovaraju hantavirusu. Zašto? Zato što im je rekla da je pre nekoliko dana imala epizodu kašlja koja je prošla, a u tom je trenutku osećala nešto poput stresa ili teskobe. Stoga to nije zavedeno kao mogući slučaj hantavirusa", rekao je Padilja.

U nedelju uveče počela da se oseća veoma loše

Francuskinja je bila jedna od pet francuskih putnika koji su se u nedelju iskrcali na Tenerifima, nakon čega je prebačena u bolnicu u Parizu. Francuska ministarka zdravlja Stefani Rist izjavila je za radio "Frans Inter" da se žena u nedelju uveče počela osećati vrlo loše te da su "testovi bili pozitivni".

"Nažalost, simptomi su joj se tokom noći pogoršali", dodala je Rist. Pacijentkinja se leči na specijalizovanom odeljenju za zarazne bolesti u pariskoj bolnici. Kruzer "MV Hondius" napustio je luku na kanarskom ostrvu Tenerife u ponedeljak uveče, nakon što je u roku od 48 sati sprovedena repatrijacija 120 osoba iz 23 države.

Foto: AP

Španske vlasti operaciju su opisale kao "složenu" i "bez presedana". Na brodu je ostalo tridesetak osoba — posada i dva zdravstvena radnika — dok je plovio prema Roterdamu. Dok je brod napuštao Tenerife, glavni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus, zahvalio je Španiji na pomoći.

Komentarišući stanje francuske putnice, rekao je: "Sada je u vrlo kritičnoj situaciji. Zamislite da je ostala duže na brodu." Poručio je da "nema razloga za strah" za ljude u zemljama koje su primile putnike te izrazio nadu da će pokazati "saosećanje i solidarnost sa svojim sugrađanima".

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Foto: Peter Dejong/AP, ELTON MONTEIRO/LUSA

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma. Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a. Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.