Kineski predsednik Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp razmeniće detaljna mišljenja o ključnim pitanjima kinesko-američkih odnosa, kao i o svetskom miru i razvoju, izjavio je u ponedeljak portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Đijakun.

Guo je to rekao na redovnoj konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje o predstojećoj Trampovoj državnoj poseti Kini, planiranoj od 13. do 15. maja, koja će biti prva poseta jednog američkog predsednika Kini u poslednjih devet godina.

''Kina je spremna da zajedno sa Sjedinjenim Državama, u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, proširi saradnju, upravlja razlikama i unese više stabilnosti i izvesnosti u turbulentan i promenljiv svet'', rekao je Guo.