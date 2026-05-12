Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su do sada u sukobu s Iranom uglavnom bili predstavljani kao jedna od glavnih meta Teherana, sada su se, prema ekskluzivnom pisanju "Volstrit džornala", direktno uključili u rat.

Ugledni list poziva se na izvore upoznate sa situacijom, koji tvrde da su Emirati izveli vojne udare na iransku teritoriju i time iz uloge mete, nakon SAD i Izraela, prešli u ulogu aktivnog učesnika sukoba.

Prema tim navodima, operacija koju Abu Dabi nije javno priznao uključivala je napad na rafineriju na iranskom ostrvu Lavan u Persijskom zalivu.

Napad se, piše WSJ, dogodio početkom aprila, otprilike u vreme kada je američki predsednik Donald Tramp govorio o prekidu vatre nakon pet nedelja intenzivne vazdušne kampanje.

Izvori WSJ-a tvrde da je u napadu izbio veliki požar, kao i da je značajan deo rafinerijskih kapaciteta ostao van funkcije.

Teheran je tada objavio da je rafinerija pogođena u "neprijateljskom napadu", nakon čega je usledio niz iranskih raketnih i dronskih napada na Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Prema istim navodima, UAE su do sada bili izloženi sa više od 2.800 iranskih dronova i projektila - više nego bilo koja druga zemlja, uključujući i Izrael.

UAE sada Iran vidi kao odmetnutog aktera odlučnog da potkopa ekonomski i društveni model države zasnovan na stranom stručnom kadru i reputaciji bezbednosti i stabilnosti, naveli su zvaničnici iz Zaliva.

UAE su se od tada profilisali kao najotvorenije konfrontaciona zemlja u Zalivu i tokom rata održavali su snažnu vojnu saradnju sa SAD-om, prema rečima izvora upoznatih sa situacijom.

- Emiraćani su od početka jasno stavili do znanja da ne žele ovaj rat, ali je takođe jasno da je, otkako su se dogodili prvi iranski napadi na UAE, Abu Dabi bio prilično otvoren u stavu da se regionalna slika dramatično promenila - rekao je H.A. Heljer, viši saradnik pri Royal United Services Institute u Londonu.

- Abu Dabi nije potvrdio šta je gađao, niti čak da li je išta gađao, ali je od prvih dana rata delovalo da je samo pitanje vremena kada ćemo videti povećano direktno vojno uključivanje različitih zalivskih država u rat.

Spekulacije o umešanosti UAE u rat kruže još od sredine marta, kada je iznad Irana snimljen borbeni avion za koji se činilo da ne pripada ni Izraelu ni SAD-u.

Istraživači koji prate javno dostupne snimke i druge informacije ukazali su na fotografije koje navodno prikazuju francuske lovce "miraž" i kineske dronove "ving long" - koje koriste UAE - tokom dejstava u Iranu.

Vojno gledano, UAE su daleko manji od SAD-a. Međutim, poseduju veoma dobro obučeno i sposobno ratno vazduhoplovstvo sa avionima "miraž" i flotom naprednih borbenih aviona F-16, uz podršku letelica za dopunu gorivom u vazduhu, komandno-kontrolnih aviona i izviđačkih dronova.

Prema rečima penzionisanog general-potpukovnika američkog ratnog vazduhoplovstva Dejva Deptula, koji je planirao vazdušnu kampanju tokom Zalivskog rata "Pustinjska oluja", te sposobnosti daju UAE neuobičajeno sofisticiranu vazdušnu moć za region.

- Veoma su snažni kada je reč o preciznim udarima, protivvazdušnoj odbrani, vazdušnom nadzoru, dopuni gorivom i logistici - rekao je Deptula.

- Ako imate tako sposobno vazduhoplovstvo, zašto biste samo sedeli i trpeli napade Irana bez odgovora?

Strategija Teherana da uvuče Zaliv u rat dodatno je produbila političke podele među arapskim monarhijama i primorala ih da traže nove aranžmane koji bi mogli da garantuju njihovu bezbednost.

Dok se sve zalivske države suočavaju sa rastućim bezbednosnim rizicima i pitanjem pouzdanosti američke zaštite, Emirati dodatno učvršćuju odnose sa SAD-om, rekao je Anvar Gargaš, diplomatski savetnik predsednika UAE, grupi novinara u aprilu.

Pored vojnih udara, UAE su podržali nacrte rezolucije u Ujedinjenim nacijama koji su odobravali upotrebu sile ukoliko bude potrebno kako bi se razbila iranska kontrola nad strateški važnim moreuzom Ormuz.

Nakon što su SAD i Izrael uništili iranske kapacitete protivvazdušne odbrane, rizik izvođenja borbenih misija iznad zemlje naglo je opao, rekao je penzionisani pukovnik Džon Venabl, koji je tokom službe u američkom ratnom vazduhoplovstvu komandovao operacijama u vazdušnoj bazi Al Udeid u Kataru.

- Ako ste saveznik i želite da se uključite, ovo je zaista dobar trenutak za to, jer je pretnja veoma mala - rekao je Venable.