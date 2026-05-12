Dvojica izraelskih vojnika biće poslata u vojni zatvor zbog skrnavljenja hrišćanskog verskog objekta, nakon što je jedan od njih stavio cigaretu u usta na statui Device Marijeu južnom Libanu, dok je drugi fotografisao taj čin.

Fotografija vojnika brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala veliko ogorčenje. To je bio najnoviji potez izraelskih snaga u južnom Libanu koji je okarakterisan kao anti-hrišćanski.

Izraelska vojska saopštila je da će vojnik koji je pozirao dobiti 21 dan zatvora, dok će vojnik koji ga je fotografisao dobiti 14 dana.

Vojska "na incident gleda sa velikom ozbiljnošću i poštuje slobodu veroispovesti i bogosluženja, kao i sveta mesta i verske simbole svih religija i zajednica", napisala je portparolka potpukovnik Ariela Mazor na mreži Iks.

Fotografija se pojavila samo nekoliko dana nakon što su objavljeni snimci izraelskog vojnika koji maljem udara u glavu raspetog Isusa Hrista u južnolibanskom selu Debel, što su osudili strani zvaničnici, hrišćanski verski lideri i izraelski političari.

Vojska je tada osudila vojnike koji su učestvovali u uništavanju raspeća na kazne vojnog zatvora. Kazne izrečene u ova dva slučaja ocenjuju se kao neuobičajene.

Izraelski vojnik se ruga Devici Mariji Foto: Društvene Mreže

Organizacija "Action on Armed Violence" utvrdila je da je Izrael zatvorio ili ostavio nerešenim 88 odsto slučajeva navodnog nedoličnog ponašanja u Gazi i na Zapadnoj obali.

U jednom nedavnom slučaju odbačene su optužbe protiv vojnika osumnjičenih za seksualno zlostavljanje pritvorenika iz Gaze.

Izraelske snage preuzele su kontrolu nad južnim Libanom u okviru najnovijeg sukoba sa Hezbolahom, koji je počeo 2. marta kada je grupa, koju podržava Teheran, ispalila rakete preko granice dva dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

Izraelski vojnik uništava raspetog Hrista u Libanu Foto: Društvene Mreže

Izraelje potom pokrenuo kopnenu invaziju na južni Liban, a njegove snage su ostale tamo uprkos primirju.

Izraelska vojska tvrdi da gađa isključivo objekte koje Hezbolah koristi kao uporišta. Međutim, razmere razaranja izazvale su zabrinutost među libanskim zvaničnicima i stanovnicima da veliki broj raseljenih ljudi neće imati gde da se vrati ukoliko krhko primirje opstane.