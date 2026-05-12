Pravoslavni hrišćanski episkopi u Gruzijiizabrali su u ponedeljak novog patrijarha, Šio III, u trenutku koji se smatra prekretnicom za ovu južnokavkasku zemlju u kojoj Crkva ima značajnu ulogu u društvenom i političkom životu.

Rođen kao Elizbar Mudžiri, 57-godišnji Šio III izabran je ubedljivom većinom glasova Svetog sinoda Gruzije, koji čini 39 visokih episkopa, osvojivši 22 glasa.

Govoreći u katedrali Svete Trojice u Tbilisiju pre izbora u ponedeljak, Šio III rekao je da se Gruzijci suočavaju sa "istorijskim događajem" u izboru novog patrijarha.

- Uz pomoć Gospoda, Gruzijska pravoslavna crkva, koja je oduvek bila ujedinitelj nacije, branilac prave vere, gruzijskog jezika, tradicije i istorijskog pamćenja, nastaviće tim putem - prenela je novinska agencija Interpres njegove reči.

On će biti ustoličen na ceremoniji u utorak u Mtskheti, drevnoj prestonici Gruzije i sedištu njene Pravoslavne crkve.

Gruzija je usvojila hrišćanstvo kao državnu religiju početkom četvrtog veka, a Gruzijci su i dalje izrazito religiozni - prema istraživanju "Pew Research Center" iz 2017. godine, 89 odsto stanovništva izjašnjavaju se kao pravoslavni hrišćani.

Šiov prethodnik, Ilija II, koji je preminuo u martu u 93. godini, predvodio je Crkvu 49 godina, nadgledajući njenu transformaciju iz institucije potiskivane pod sovjetskom komunističkom vlašću u najmoćnije nedržavno telo u Gruziji.

Snažan ruski uticaj na politička i crkvena dešavanja u Gruziji

Kritičari Ilije II tvrde da je tokom njegove vladavine Crkva došla pod snažan uticaj moćne Ruske pravoslavne crkve, koju je predsednik Vladimir Putin koristio za mobilizaciju podrške ratu Moskve u Ukrajini.

Uticaj Moskve i dalje je politički veoma osetljiva tema u Gruziji, koja je 2008. godine vodila i izgubila kratki rat protiv Rusije.

Izbor Šija III dolazi usred kontinuiranih uličnih protesta protiv vladajuće partije "Gruzijski san", za koju kritičari tvrde da se udaljava od zapadnog puta i okreće proruskom i autoritarnom kursu.

Prošle nedelje deset organizatora protesta osuđeno je na dugogodišnje zatvorske kazne.

Pravoslavna crkva uglavnom se uzdržavala od komentarisanja političke situacije. Ipak, posmatrači navode da je Crkva ranije uticala na stavove Tbilisija o društvenim pitanjima poput abortusa i LGBT prava, kojima se Ilija II javno protivio.

Šio III, koji je rođen u Tbilisiju, školovao se za violončelistu pre nego što se zamonašio.