Treći samit kineske kulture između dve obale Tajvanskog moreuza, sa temom „Krvna veza i kulturna konekcija“, otvoren je juče u Pekingu. Samitu je prisustvovalo više od 800 predstavnika različitih kulturnih sektora sa obe strane Tajvanskog moreuza.

Jin Li, član Politbiroa Centralnog komiteta KPK i sekretar Pekinškog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je u svom govoru da generalni sekretar, Si Đinping, pridaje veliki značaj nasleđivanju i promociji tradicionalne kineske kulture i naglašava da sunarodnici sa obe strane Tajvanskog moreuza dele iste korene, kulturu i etničku pripadnost, jer je kineska kultura koren i dom njihovih srca.

„Spremni smo da sarađujemo sa našim sunarodnicima na Tajvanu kako bismo negovali korene tradicionalne kulture, produbili kulturnu razmenu i saradnju, i ojačali međusobno razumevanje između dve strane Tajvanskog moreuza. Takođe ćemo promovisati saradnju u kulturnoj inovaciji, istražiti savremenu vrednost kineske kulture i promovisati je celom svetu“, rekao je Jin.

Sung Tao, direktor Kancelarije za poslove Tajvana Centralnog komiteta KPK i Kancelarije za poslove Tajvana pri Državnom savetu, predsedavao je ceremonijom otvaranja. Izjavio je da je održavanje Samita živopisna praksa sprovođenja duha važnog govora generalnog sekretara, Si Đinpinga, tokom njegovog susreta sa predsednicom partije Kuomintanga, Čeng Li-ven.

„Kineska kultura je osnovna karakteristika sunarodnika sa obe strane Tajvanskog moreuza i najjači oslonac u suočavanju sa nedaćama“, rekao je on.

Čang Jung-kung, potpredsednik partije Kuomintanga, je u svom govoru rekao da je Kuomintang spreman da sarađuje sa svim relevantnim stranama na promociji kulturne razmene i saradnje između dve obale Tajvanskog moreuza, na zajedničkoj političkoj osnovi pridržavanja „Konsenzusa iz 1992. godine“ i protivljenja „nezavisnosti Tajvana“, kako bi se ostvarila najveća dobrobit za ljude sa obe strane i otvorila perspektivna budućnost nacionalnog preporoda.