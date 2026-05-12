nastavlja se rat dronovima, primirje je isteklo!

Nakon isteka trodnevnog primirja, ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Kijevu. Ruske snage nastavile su napade na Kijev tokom noći 12. maja, lansirajući desetine dronova ka prestonici i pogodivši stambenu zgradu u gradu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Najnoviji napad na ukrajinsku prestonicu usledio je svega nekoliko sati nakon isteka privremenog primirja između Ukrajine i Rusije, postignutog uz posredovanje SAD.

Eksplozije su se prvi put čule oko 3:35 sati ujutru po lokalnom vremenu, javio je novinar lista "Kijev independent" sa lica mesta.

Nekoliko minuta kasnije, načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko saopštio je da su ostaci drona pali na krov šesnaestospratne stambene zgrade u gradskom okrugu Obolon. Fotografije objavljene na društvenim mrežama navodno prikazuju požar na krovu zgrade.

Šteta izazvana ruskim dronovima prijavljena je i u okolnim delovima Kijevske oblasti. U gradu Fastivu oštećeni su vrtić i nekoliko kuća, saopštio je regionalni guverner Mikola Kalašnjuk.

Pun obim pričinjene štete još nije poznat. U napadima dronovima za sada nema prijavljenih žrtava.

Rusija redovno izvodi napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu dok nastavlja rat. Uoči napada, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da se desetine dronova približavaju Kijevu.

Napad je usledio nakon tri dana relativnog zatišja u regionu, pošto je američki predsednikDonald Tramp najavio primirje od 9. do 11. maja - potez koji su mnogi protumačili kao pokušaj da se Moskvi omogući održavanje Parade pobede.

Tokom primirja nije bilo velikih vazdušnih udara, iako je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo lansiranja ruskih dronova i ispaljivanje jedne balističke rakete Iskander-M sa Krima.

Posle višemesečne pauze u rusko-ukrajinskim mirovnim pregovorima usled rata sa Iranom, list "Kijev independent" saznaje da SAD ponovo pokušavaju da posreduju u postizanju privremenog sporazuma o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije, u zamenu za ublažavanje sankcija Moskvi.

