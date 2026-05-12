Istaknuti menadžer američkog investicionog fonda, čija kompanija stoji iza poznatih brendova kao što su Majestic Wine i Poundstretcher, pronađen je mrtav u iznajmljenoj vili u Londonu.

Džošua Pak (51), ko-izvršni direktor kompanije Fortress, pronađen je sa povezom oko vrata u zaključanoj spavaćoj sobi na poslednjem spratu imanja u Sent Džons Vudu.

Tragediji je prethodila oštra svađa sa suprugom oko avionskih karata, a istragom je utvrđeno da je preminuli bio pod izuzetnim stresom i pod uticajem alkohola.

Stresna selidba i poslovni pritisci

Džošua Pak i njegova supruga Žaklin, sa kojom je bio u braku 28 godina, nalazili su se u procesu selidbe iz Sjedinjenih Američkih Država u Veliku Britaniju. Porodica je privremeno boravila u iznajmljenoj vili blizu Primrouz Hila dok su organizovali premeštanje svog domaćinstva.

Pakova investiciona kompanija procenjuje se na 50 milijardi dolara, a on je u London stigao kako bi predvodio evropsku ekspanziju fonda – projekat za koji se očekivalo da će udvostručiti vrednost kompanije na 100 milijardi dolara.

Prema svedočenju njegove supruge, Džošua je bio iscrpljen od čestih promena vremenskih zona i pod ogromnim pritiskom zbog posla.

Kobno veče i eskalacija sukoba

Veče pre njegove smrti, 29. septembra prošle godine, supružnici su se žestoko posvađali. Gospođa Pak je na istrazi izjavila da su oboje bili pod neverovatnim stresom zbog selidbe i brojnih problema sa novom kućom, te da su tokom dana povremeno konzumirali alkohol.

Svađa je izbila oko rezervacije avionskih karata. Pak je prvobitno trebalo da se vrati u Dalas u utorak, ali je odlučio da pomeri let za ponedeljak kako bi putovao sa suprugom. Kada ih je njegov lični asistent obavestio o problemu sa rezervacijom, tenzije su kulminirale.

- Otišli smo kući, a ja sam otišla u kupatilo da se smirim. Kada sam izašla, videla sam Džoša kako leži na krevetu. Nije ličio na sebe. Ponovo smo počeli da vičemo. Džoš je bacio moj telefon preko sobe i počeo da se udara njime, a zatim je iz ormara izvadio nož i rekao: 'Zabodi ga u mene' - prisetila se Žaklin.

Oboje su u afektu pretili samoubistvom, što su i ranije znali da izgovore tokom oštrih svađa, ali Žaklin je istakla da to nikada nije shvatala ozbiljno.

Kako bi se situacija smirila, otišla je da spava u drugu sobu i kasnije mu poslala poruku na koju on nije odgovorio.

Otkriće tela

Sledećeg jutra, Žaklin nije znala da li joj je suprug i dalje u kući. Njen poziv je ostao bez odgovora, ali joj je Pakov asistent javio da je on prijavljen za povratni let za Teksas (što je, kako je kasnije saznala, avio-kompanija uradila automatski), pa se uputila pravo ka aerodromu.

Pre odlaska, primetila je da je jedna spavaća soba na spratu zaključana iznutra. Poslala je poruku osoblju kuće sa molbom da provale u nju ako je potrebno. Oko 15 časova istog dana, nakon što ni pozvani bravar nije uspeo da otvori vrata, osoblje je uspelo da uđe u sobu kroz uski prolaz iz susednog kupatila. Tamo su pronašli Džošuu mrtvog.

Kada joj je domaćica preko telefona saopštila tragičnu vest dok je bila na aerodromu, Žaklin se srušila.

- Džoš mi je bio najbolji prijatelj i ne verujem da bi svesno želeo da okonča svoj život - izjavila je ona.

Zaključak mrtvozornika

Detektiv Grejam Aldžer potvrdio je da na licu mesta i u Pakovom zaplenjenom telefonu nisu pronađeni dokazi o umešanosti treće strane, niti naznake da je biznismen planirao sopstvenu smrt. Poslednja poruka koju je poslao bila je rutinska – oko ponoći je dogovarao prevoz do aerodroma za naredno jutro.

Mrtvozornik Istražnog suda u zapadnom Londonu, Fiona Vilkoks, donela je zaključak da je reč o smrti usled nesrećnog slučaja.

- Uzimam u obzir njegovu istoriju impulsivnog ponašanja, umor od menjanja vremenskih zona, stanje teške uznemirenosti nakon svađe, kao i činjenicu da je bio pod izuzetnim stresom i pod uticajem alkohola - navela je Vilkoks u obrazloženju.

Na sudu je takođe pomenuto da je Pakov brat ranije tragično stradao počinivši samoubistvo.

Nasleđe i porodica

Džošua Pak je rođen u Honoluluu na Havajima 1972. godine, ali je život i karijeru izgradio u Teksasu.

Sa suprugom, koja je bila navijačica dok je on bio fudbalska zvezda tima, bio je u vezi još od srednjoškolskih dana.

Pohađao je Američku vazduhoplovnu akademiju i ostao posvećeni pokrovitelj dobrotvornih organizacija za veterane. Opisan je kao voljeni otac četvoro dece, kojima je iz milošte dao nadimak "Šestorka", kao i strastveni ljubitelj snoubordinga i putovanja.

Iz kompanije Fortress izdali su zvanično saopštenje: "Svi u kompaniji tuguju zbog gubitka jednog od naših najizuzetnijih lidera. Uprkos našoj tuzi, naša posvećenost investitorima ostaje nepokolebljiva. Znamo da je najbolji način da odamo počast Džošovom nasleđu taj da nastavimo da štitimo kapital naših investitora sa istim fokusom i disciplinom koja definiše Fortress više od 25 godina".