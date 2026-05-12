Ruski teretni brod koji je verovatno prevozio dva nuklearna reaktora za podmornice, moguće namenjena Severnoj Koreji, pretrpeo je niz eksplozija i potonuo pod neobjašnjivim okolnostima, oko 96 kilometara od obale Španije, otkrila je istraga CNN-a.



Neobična sudbina broda "Veliki medved" (Ursa Major) obavijena je velom tajne od njegovog potonuća 23. decembra 2024. godine.

CNN sugeriše da bi to moglo da označi retku i rizičnu intervenciju zapadne vojske kako bi se sprečilo da Rusija pošalje unapređenu nuklearnu tehnologiju ključnom savezniku, Severnoj Koreji.

Brod je isplovio samo dva meseca nakon što je Pjongjang poslao trupe da pomognu Moskvi u Ukrajini.

Nalet vojnih aktivnosti oko ostataka produbio je misteriju. Američki avioni za otkrivanje nuklearnih tragova nadleteli su potonuli brod dva puta u protekloj godini. Nedelju dana nakon potonuća, olupinu je posetio i osumnjičeni ruski špijunski brod, što je izazvalo još četiri eksplozije, navodi izvor upoznat sa španskom istragom.

Španska vlada je 23. februara, pod pritiskom opozicije, potvrdila da je ruski kapetan broda rekao istražiteljima da "Veliki medved" nosi "komponente za dva nuklearna reaktora slična onima u podmornicama", ali da nije siguran da li su napunjeni gorivom.

Niz događaja koji su doveli do potonuća u Sredozemnom moru ostaje nejasan, ali španska istraga sumnja na upotrebu retke vrste torpeda. Incident se dogodio u poslednjim nedeljama predsedništva Džoa Bajdena, kada su SAD strogo želele da izbegnu direktan sukob sa Moskvom.

"Veliki medved" (Sparta 3), veteran ruske vojne kampanje u Siriji, utovaren je u ruskoj luci Ust-Luga početkom decembra.

U javnom manifestu navedeno je da plovi ka Vladivostoku, noseći dva velika "poklopca šahtova", prazne kontejnere i dizalice.

Njegov vlasnik, državna kompanija "Oboronlogistika", ranije je dobila dozvolu za prevoz nuklearnog materijala.

Brod je praćen od strane francuske i portugalske mornarice, dok su mu pratnju činila dva ruska vojna broda, "Ivan Gren" i "Aleksandar Otrakovski".

Eksplozije na brodu, potonuće i priznanje kapetana

Oko 22. decembra, u španskim vodama, brod je dramatično usporio. Posada je tvrdila da je sve u redu, ali su 24 sata kasnije usledile tri eksplozije na desnoj strani, u kojima su poginula dva člana posade. Brod je ostao nepokretan i nagnut.

Nakon što je 14 članova posade evakuisano španskim čamcem, ruski brod "Ivan Gren" naredio je svima da se udalje i zatražio posadu nazad.

Španski spasioci su ipak proverili brod, našavši zapečaćenu mašinsku sobu. Iako je brod delovao stabilno, „Ivan Gren“ je kasnije ispalio crvene baklje, nakon čega su usledile četiri eksplozije slične podvodnim minama. Do 23:10, "Veliki medved" je potonuo.

Preživeli su ispitani u Kartaheni.

Kapetan Igor Anisimov je oklevao, ali je konačno priznao da su „poklopci šahtova“ komponente reaktora, verujući da su bili namenjeni severnokorejskoj luci Rason.

Istraga ukazuje da bi plovidba oko sveta za isporuku dizalica i praznih kontejnera u drugu rusku luku bila besmislena. Kompanija "Oboronlogistika" opisala je incident kao "teroristički napad", navodeći da je u trupu nađena rupa dimenzija 50x50 cm, sa metalom savijenim ka unutra.

Nedelju dana kasnije, ruski špijunski brod "Jantar" proveo je pet dana iznad olupine, pre nego što su odjeknule još četiri eksplozije usmerene ka morskom dnu.

Ključni dokazi na dnu Sredozemnog mora

Španska vlada je saopštila da ostaci leže na dubini od 2.500 metara i da je izvlačenje crne kutije "nemoguće bez značajnih rizika". Stručnjaci i opozicija sumnjaju u to, pitajući se zašto je rizično ako nema radioaktivnog materijala. Bivši kapetan trgovačke mornarice i poslanik Huan Antonio Rohas veruje da je crna kutija već izvučena, ali se ne zna da li od strane Španije ili je to uradila sama Rusija.

Američka vojska je pokazala ogromno interesovanje, šaljući retke avione WC135-R za "nuklearno traganje" iznad mesta incidenta u avgustu prošle i februaru ove godine.

Ovi avioni služe za detekciju nuklearnog otpada. Nije jasno da li su pronašli kontaminaciju, dok španska vlada ne daje naznake straha od radijacije na svojoj turističkoj obali.

Moguće deljenje nuklearnih tajni

Tvrdnja da su reaktori namenjeni Severnoj Koreji dolazi nakon što je Pjongjang u decembru 2025. godine objavio fotografije svoje prve nuklearne podmornice.

Stručnjaci navode da reaktori verovatno nisu imali gorivo, ali ako su izbačeni iz upotrebe, i dalje su radioaktivni. Odluka Rusije da prebaci ovakvu tehnologiju predstavlja ogroman potez i izaziva veliku zabrinutost, posebno u Južnoj Koreji. Veruje se da je to nagrada Pjongjangu za slanje trupa u Rusiju u oktobru 2024. godine.

Istraga navodi da se radi o reaktorima VM-4SG iz ruskih podmornica klase Delta IV. Sa druge strane, ruski list „Komersant“ tvrdio je da su otvori i dizalice sa broda bili namenjeni za izgradnju novog ledolomca u Vladivostoku.

Šta je napravilo rupu veličine jastuka u trupu "Velikog medveda"?

Španska istraga detaljno analizira početni udar koji je brod skrenuo sa kursa. Kapetan je tvrdio da nije čuo nikakvu eksploziju kada je brod naglo usporio. Fatalne eksplozije, koje su ubile dvojicu mehaničara čija tela nikada nisu pronađena, usledile su tek 24 sata kasnije.

Istraga sugeriše da je rupu u trupu verovatno napravio superkavitacioni torpedo "Barakuda".Ovo oružje poseduju samo SAD, Rusija, Iran i nekoliko NATO saveznika. Torpedo ispaljuje vazduh ispred sebe kako bi smanjio otpor i dostigao neverovatne brzine za probijanje trupa, zbog čega neki modeli ne koriste eksplozivno punjenje. To objašnjava zašto je udar bio tih, ali dovoljno snažan da brod uspori.

Neki vojni analitičari se ipak ne slažu, smatrajući da je prilepljena mina (limpet mina) sa kumulativnim eksplozivom verovatniji uzrok za ovakav tip oštećenja.