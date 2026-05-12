Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kaže da očekuje da će biti više slučajeva zaraze hantavirusom.

Dr Tedros Adhanom Gebrejesus kaže da je to zbog razmaka između prvog slučaja hantavirusa na brodu MV Hondius i njegove identifikacije kao hantavirusa - i koraka koji se preduzimaju da se spreči njegovo širenje.

- Što se tiče većeg broja slučajeva, kao što sam rekao u svom govoru, očekivali bismo više slučajeva jer, kao što se možda sećate, prvi slučaj je bio 6. aprila i dok izveštaj nije potvrđen kao zarazan oko 24/25. aprila, bilo je mnogo interakcije putnika. Kao što znate, period inkubacije je šest do osam nedelja. Zbog interakcije, dok su još bili na brodu, čak i dok su preduzimali neke preventivne mere... očekivali bismo više slučajeva - poručio je on na konferenciji za medije.

Avioni s putnicima sa broda sleteli u Holandiju

Danas su dva aviona sa 28 putnika sa kruzera "MV Hondius" sletela su u Holandiju, a bolnica koja tamo leči zaraženog pacijenta stavila je 12 zaposlenih u karantin iz predostrožnosti.

Avioni su sleteli na aerodrom u Ajndhovenu ubrzo posle ponoći sa osam holandskih državljana na brodu. Ostali putnici različitih nacionalnosti nastaviće putovanje u svoje matične zemlje iz Holandije, saopštile su vlasti.

Avioni s putnicima sa broda "MV Hondius" sleteo u Holandiju

Osoblje holandske bolnice stavljeno je u preventivni karantin na šest nedelja jer su uzorci krvi i urina obrađivani bez strogih protokola, saopštila je bolnica Radbodumc u gradu Najmegenu, dodajući da je rizik od infekcije veoma nizak i da se nega pacijenata nastavlja bez prekida.

Bolnica je primila putnika sa Hondijusa zaraženog hantavirusom 7. maja, preneo je Rojters.

- Pažljivo ćemo istražiti tok događaja kako bismo iz ovoga izvukli pouke i sprečili slične situacije u budućnosti - rekla je Bertin Lahuis, predsednica bolnice.

Brod "MV Hondius" je u ponedeljak uveče isplovio za Holandiju sa 25 članova posade, lekarom i medicinskom sestrom.

Svi putnici su se iskrcali, a očekuje se da će brod stići u Holandiju do 17. maja, saopštio je njegov vlasnik, kompanija "Oušnvajd Ekspedišns".

Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti

Trenutna situacija sa obolelima od hantavirusa?

Podsetimo, epidemija je prvi put detektovana 2. maja na kruzeru "MV Hondius" pod holandskom zastavom, koji je prvobitno prevozio 147 putnika.

Trenutno, SZO beleži devet potvrđenih i sumnjivih slučajeva. Ali postoje izveštaji zvaničnika i medija širom sveta o potencijalno daljim slučajevima.

Od broja SZO, tri osobe su preminule - holandski par star 69 godina i nemački putnik - a obolela su i tri Britanca.

Evo slučajeva koje do sada znamo:

Britanski putnik, za koga se veruje da je 69-godišnji muškarac, koji je 27. aprila prevezen u Južnu Afriku i nalazi se na lečenju u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Johanesburgu. Njegovo stanje se, kako se kaže, poboljšava.

Za drugog Britanca se sumnja da ima virus. Ova osoba je izašla na Tristan da Kunji - gde živi - i nju podržavaju lokalne zdravstvene službe. Dodatne zalihe su isporučene iz aviona tokom vikenda.

Treći Britanac, Martin Ansti (56), skinut je sa broda u sredu i prebačen u Holandiju radi specijalističke medicinske nege.

Još dve osobe su istovremeno prebačene helikopterom i odvedene u isti centar - holandski kolega i nemački putnik.

A zatim je najnoviji slučaj SZO prijavljen u Francuskoj, među jednim od putnika koji se vraćao kući i od tada je pozitivan na testu.

Na drugim mestima, američki zdravstveni zvaničnici su ranije rekli da je jedan od američkih državljana evakuisanih sa broda „MV Hondius“ takođe bio "blago pozitivan".

Slično tome, zvaničnici u Švajcarskoj su rekli da misle da imaju još jedan slučaj hantavirusa.

A jutros, izveštaji u Evropi kažu da je još jedan slučaj zaraze hantavirusom pronađen u Nemačkoj.

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom sa kruzera "MV Hondius"

Šta je hantavirus i kako se prenosi?

Hantavirus prenose glodari, aljudisezaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom, uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.