Bivši generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen zalaže se za novi savez demokratskih zemalja koji može da se suprotstavi i SAD, ako treba.

Na Kopenhaškom demokratskom samitu Rasmusen je rekao da se oduvek divio SAD i smatrao tu zemlju prirodnim liderom slobodnog sveta. Međutim, dodao je, sada izgleda da američki predsednik Donald Tramp povlači svoju zemlju iz te uloge.

"Zato nam je potreban novi lider slobodnog sveta", rekao je Rasmusen za mrežu novinskih agencija Alijansa za demokratske vesti (DNA).

Pored EU, Velike Britanije, Japana i Kanade, Rasmusen kao poželjne članice nove alijanse vidi i Australiju, Novi Zeland i Južnu Koreju. Rekao je i da bi novi savez mogao da se zove D7 u odnosu na postojeću G7 (Grupu 7) vodećih zapadnih industrijalizovanih zemalja, pri čemu bi D označavalo demokratiju.

"Ako radimo zajedno, ako udružimo snage i predstavimo jedinstveni front, onda smo zastrašujuća sila", rekao je Rasmusen koji je bio premijer Danske od 2001. do 2009, pre nego što je postao generalni sekretar NATO (2009-2014.) ; Rasmusen je rekao da će, ako novi savez bude izložen ekonomskom pritisku i na njega zajedno odgovore, to osigurati poštovanje u Pekingu ili, ako dođe do najgoreg, u Vašingtonu.

Kako bi izgledala nova alijansa?

U tom cilju, okviru saveza D7 mogao bi da se formuliše ekonomski član 5 zasnovan na klauzuli NATO o uzajamnoj pomoći prema kome bi se ekonomski napad na jednu članicu smatrao napadom na sve, rekao je Rasmusen, preneo je informativni portal bluewin.ch.

Konkretno bi prodemokratska alijansa trebalo da, primera radi, definiše međunarodne norme i standarde za korišćenje novih tehnologija i smanjenje zavisnosti u snabdevanju sirovinama, rekao je Rasmusen i dodao da bi bilo važno zajedno investirati u zemlje Globalnog juga kako bi se stvorila alternativa kineskim investicijama.

"Naravno, u takvom savezu pretnje jednih drugima bile bi neprihvatljive", rekao je bivši generalni sekretar NATO u Kopenhagenu misleći na sukob SAD sa Danskom oko Grenlanda.

Prema njegovim rečima, takvo ponašanje šteti demokratijama u svetu i jedino služi interesima autokrata, poput predsednika Rusije Vladimira Putina, preneo je švajcarski portal bluewin.ch.

"U ovom trenutku moja najveća briga je nepredvidivo ponašanje Trampove administracije", rekao je Rasmusen na Kopenhaškom demokratskom samitu.