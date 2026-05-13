Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je danas u Bukureštu da su region Crnog mora i Zapadni Balkan od strateškog sinteresa i za Rumuniju i za NATO."Region Crnog mora i region Zapadnog Balkana predstavljaju strateški interes za Rumuniju, ali i za NATO iz geografskih razloga", rekao je Dan na 10. Forumu o bezbednosti Crnog mora i Balkana koji organizuje Centar za nove strategije, prenosi rumunska agencija Ađerpres.

On je dodao da Rumunija "jača sebe, a time što postaje snažnija povećava bezbednost na Crnom moru, povećava bezbednost na Istočnom krilu i na Zapadnom Balkanu".

"Učestvujemo u misijama NATO i EU"

Dan je podsetio da Rumunija učestvuje u misijama NATO i Evropske unije.

"Na nivou Evropske unije doprinosi približavanju i Moldavije i Ukrajine, kao i zemalja Zapadnog Balkana, Uniji. Naravno, to je proces koji uključuje mnogo tehničkih nivoa i zahteva značajnu diplomatsku pažnju i, prirodno, u okviru NATO doprinos odvraćajućem položaju na Istočnom krilu", dodao je.

On je naglasio da države sličnih stavova moraju da sarađuju.

"Živimo u periodu sa brojnim izazovima i, kao odgovor na te izazove, države sličnih stavova moraju da sarađuju i upravo to će se dogoditi. To je cilj sutrašnjih razgovora u formatu B9, to je cilj razgovora u Ankari na samitu NATO za dva meseca. I optimista sam da ćemo u svakom od tih formata izraziti solidarnost i efikasno ostvariti ciljeve koje smo sebi postavili. To znači ulaganje u odbranu, to znači interoperabilnost i to znači efikasno transatlantsko partnerstvo", rekao je Dan.

Bukurešt je danas domaćin samita B9, organizacije osnovane 2015 na inicijativu Rumunije i Poljske koja okuplja devet zemalja sa istočnog krila NATO.