Slušaj vest

Svet se trenutno nalazi u stanju pripravnosti zbog potencijalne pojave prvih slučajeva "treće generacije" smrtonosnog hantavirusa, a stručnjaci upozoravaju da bi putnici sa kruzera "MV Hondius" već u narednim danima mogli preneti bolest na opštu populaciju.

Iako do sada nije potvrđen nijedan slučaj zaraze kod osoba koje nisu bile na samom brodu, situacija se može promeniti nakon što je jedan kontaktni slučaj u francuskom regionu Bretanja prebačen u bolnicu u Renu radi daljih provera.

Gradonačelnik lučkog grada Konkarnoa, Kventin Le Galjar, smiruje javnost tvrdnjom da je reč o izolovanom i kontrolisanom slučaju, ali naučnici poput dr Stivena Kveja podsećaju na dug period inkubacije koji prosečno traje 22 dana.

1/8 Vidi galeriju Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti Foto: AP, Alberto Valdes/EFE

S obzirom na to da su se slučajevi "druge generacije", odnosno ljudi koji su se zarazili direktno od nultog pacijenta Lea Šilperorda, razboleli nakon otprilike tri nedelje, procenjuje se da bi infekcije "treće generacije" mogle početi da se pojavljuju oko 19. maja.

Lanac prekinut ako se do 21. juna ne pojave novi pacijenti

Ukoliko se do 21. juna ne pojave novi pacijenti, smatraće se da je lanac transmisije prekinut i da je opasnost prošla. Do sada su tri osobe preminule nakon putovanja ovim brodom, a zabrinutost raste zbog kretanja Mirijam Šilperord, supruge nultog pacijenta, koja je pre smrti u Johanesburgu putovala avionom sa više desetina ljudi dok je već bila teško bolesna.

Postoji ozbiljna sumnja među stručnjacima da se Andi soj virusa ne prenosi samo telesnim tečnostima, već možda i vazdušnim putem.

Profesor Džozef Alen sa Harvarda izneo je podatke brodskog lekara koji tvrdi da su se neki putnici zarazili bez bliskog kontakta sa nultim pacijentom, isključivo boraveći u zajedničkim prostorijama poput trpezarija.

Virus zarazan kao omikron?!

Stopa reprodukcije virusa na brodu dostigla je nivo od 9, što je srazmerno zaraznosti omikron varijante korona virusa, mada je takvom širenju pogodovala izolacija putnika u zatvorenom prostoru kruzera.

Omikron je bio najzarazniji soj korona virusa. Stopa zaraznosti za Omikron varijantu se procenjuje na R0 vrednost između 8 i 10, što znači da jedna inficirana osoba u proseku prenese virus na osam do deset ljudi.

1/11 Vidi galeriju Kruzer "MV Hondius" na kojem je deo putnika preminuo od hantavirusa stigao u špansku luku Granadilja de Abona na Tenerifama na Kanarskim ostrvima Foto: Manu Fernandez/AP

Dok generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus poručuje da nema mesta panici jer ovo nije novi kovid, države primenjuju različite mere opreza. Ujedinjeno Kraljevstvo je smestilo svoje državljane u karantin u bolnicu "Erou Park" , dok je v. d. direktora američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC ) Džej Batačarja naveo da putnici u SAD neće nužno biti podvrgnuti strogoj izolaciji.

Francuska je takođe uvela stroge mere za svoje evakuisane državljane, posebno nakon slučaja pacijentkinje čije su teške simptome lekari prvobitno pogrešno pripisali anksioznosti i stresu.

Brod "MV Hondius" trenutno plovi ka Holandiji sa preostalom posadom, među kojom su državljani Ukrajine i Rusije, a dolazak u luku Roterdam očekuje se 17. maja.

1/8 Vidi galeriju Kruzer MV Hondius na kojem je otkriven smrtonosni hantavirus Foto: UGC/AP

Do sada je zvanično potvrđeno sedam slučajeva zaraze ovim opasnim sojem, uz nekoliko visoko sumnjivih pacijenata koji se nalaze u izolacijama širom Evrope i Južne Afrike.

Zdravstvene vlasti u Holandiji su čak morale da stave u karantin i medicinsko osoblje jedne bolnice koje je rukovalo uzorcima zaraženog pacijenta bez adekvatne zaštite, što dodatno ilustruje ozbiljnost situacije i visoku infektivnost virusa.

Šta je hantavirus i kako se prenosi? Leka nema, smrtnost brutalna - 38 odsto

Hantavirus prenose glodari, aljudisezaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Ako se u tom periodu pojave respiratorni simptomi, stopa smrtnosti iznosi oko 38 odsto.

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom, uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

1/4 Vidi galeriju MV Hondius kruzer Foto: ELTON MONTEIRO/LUSA

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.