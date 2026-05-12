Uoči velikog dolaska američkog predsednika Donalda Trampa u Peking 14. maja, njegova predsednička kolona već je u pokretu kroz kinesku prestonicu.

Dva crna SUV vozila sa zatamnjenim staklima i registarskim tablicama američke vlade primećena su na autoputu u Pekingu, prema fotografijama koje su se proširile internetom, a pojavio se i ivideo, što ukazuje na početak intenzivnih bezbednosnih priprema za najvažniji diplomatski događaj godine – samit Kine i SAD.

Centralni deo predsedničke kolone SAD čini specijalno izrađeno vozilo koje se često opisuje kao pokretna tvrđava.

Kineske društvene mreže preplavljene su fotografijama teško oklopljenih SUV vozila američke Tajne službe tipa "Suburban", koja već dugo služe kao glavna prateća vozila predsedničke kolone, zajedno sa predsedničkom limuzinom poznatom pod nadimkom "Zver".