Moskva je tokom poslednje godine proširila posebnu ekonomsku zonu Alabuga u Tatarstanu, glavno rusko središte za proizvodnju dronova, za dodatnih 340 hektara.

Satelitski snimci prikazuju nove hangare, proširene proizvodne pogone i stambene objekte, dok je južno od zone otvoreno još jedno veliko gradilište od oko 450 hektara čija namena za sada nije poznata.

Prema dostupnim informacijama, ka novom kompleksu gradi se i put koji će ga povezati sa postojećom zonom, piše britanski Telegraf.

Fabrika u Alabugi poslednjih godina postala je ključni deo ruske ratne industrije. Tamo se proizvode bespilotne letelice dugog dometa, uključujući rusku verziju iranskih "šahed" dronova pod nazivom "Geran-2". Cena proizvodnje jednog drona procenjuje se između 15 i 50 hiljada funti, a u pogonima rade i maloletnici.

Fabrika dronova "šahed" u Alabugi Foto: Printscreen X

Oleksandr Sirski, najviši ukrajinski vojni komandant, izjavio je u januaru da Rusija planira da udvostruči proizvodnju "dronova samoubica" na čak 1.000 dnevno.

Američki zvaničnici rekli su za "Njujork tajms" da Kremlj preko Kaspijskog mora šalje komponente za dronove Iranu kako bi pomogao obnovu iranskih vojnih kapaciteta tokom aktuelnog primirja.

Taj morski pravac već se godinama koristi za transport vojne opreme između dve zemlje.

Tokom sukoba Izraela i Irana izraelske snage napale su iransku luku Bandar Anzali upravo kako bi poremetile ruske isporuke vojne opreme, uključujući šahed dronove i artiljerijske granate.

Iako nije poznato koje se tačno komponente prebacuju preko Kaspijskog mora, analitičari smatraju da rast saradnje pokazuje sve čvršće vojno partnerstvo Moskve i Teherana.

Prema pisanju lista "Ekonomist", Kremlj je Iranu ponudio 5.000 kratkodometnih dronova otpornih na elektronsko ometanje, kao i dodatne satelitski navođene dronove većeg dometa, uz obuku za njihovo korišćenje.

Rusija je ranije Iranu predala i tehnologiju za unapređenje "šahed" dronova, koristeći iskustva stečena u ratu protiv Ukrajine. Nadogradnje su, prema "Volstrit džornalu", poboljšale komunikaciju, navigaciju i preciznost gađanja.

Takođe se navodi da Moskva Teheranu dostavlja satelitske obaveštajne podatke o lokacijama i kretanju američkih vojnika, brodova i aviona.

Deo zapadnih analitičara smatra da Kremlj kroz saradnju sa Iranom pokušava da produži nestabilnost na Bliskom istoku kako bi Rusija profitirala od viših cena nafte i skretanja međunarodne pažnje sa rata u Ukrajini.

Od prvih američkih i izraelskih napada krajem februara Iran je pokušavao da koristi što je moguće više "šahed" dronova. U martu je u napadu dronom u Kuvajtu poginulo šest američkih vojnika.

Rusi šahedima bombardovali Harkov, ima mrtvih i ranjenih.

Rusija je počela da koristi iranske "šahed" dronove protiv Ukrajine još 2022. godine, kada su stizali iz Irana preko Kaspijskog mora.

Domaća proizvodnja verzije "Geran-2"pokrenuta je u julu 2023, a danas se između 90 i 95 odsto tih dronova proizvodi unutar Rusije, uglavnom upravo u Alabugi, oko 960 kilometara istočno od Moskve.

Kompleks je prvobitno bio zamišljen kao zona za privlačenje zapadnih investicija, ali je nakon početka invazije na Ukrajinu pretvoren u veliko vojno-industrijsko središte.

Rusija je tokom rata dodatno unapredila dizajn "šahed" dronova povećavajući njihovu otpornost na elektronsko ometanje i brzinu leta, koja je u pojedinim slučajevima utrostručena.

Prema nekim izveštajima, pojedini modeli navodno su opremljeni i lanserima za rakete vazduh-vazduh R-60.

U aprilu je Kremlj lansirao rekordnih 6.600 dronova tipa "šahed", "gerber" i "italmas" ka Ukrajini, od čega je, prema ukrajinskim podacima, oko 90 odsto presretnuto.