Slušaj vest

Bivša portparolka ukrajinskog predsednika Julija Mendel tvrdila je da je predsednik Volodimir Zelenski bio spreman da preda Donbas Rusiji tokom mirovnih pregovora 2022. godine – optužbe koje je predsednička kancelarija brzo odbacila kao neosnovane i odvojene od stvarnosti.

Mendel je ove izjave dala u intervjuu sa kontroverznim američkim komentatorom Takerom Karlsonom, čestim kritičarem Ukrajine i zapadne vojne pomoći koji je više puta pojačavao narative Kremlja.

Prema Mendelovim rečima, članovi ukrajinske delegacije na pregovorima u Istanbulu u proleće 2022. godine navodno su pristali na skoro sve ruske zahteve u nastojanju da se zaustavi rat.

- Razgovarala sam sa ljudima koji su predstavljali Ukrajinu na pregovorima u Istanbulu 2022. godine i oni su mi detaljno objasnili da su se složili sa svim. Štaviše – i ovo je veoma važno – rekli su da je Zelenski lično pristao da se odrekne Donbasa - rekla je Mendel.

Ona nije ponudila nikakve dokaze koji bi potkrepili tvrdnje i nije identifikovala nijedan od navodnih izvora na koje se pozivala.

Ukrajinska predsednička kancelarija je u potpunosti odbacila optužbe, rekavši da Mendel nije imala nikakvu ulogu u pregovorima niti pristup donošenju odluka na visokom državnom nivou.

- Ova dama nije učestvovala u pregovorima, nije učestvovala u donošenju odluka, odavno je izgubila kontakt sa stvarnošću, a ko joj navodno govori ove stvari – ili da li se išta od toga uopšte dogodilo – nije nešto ozbiljno za komentarisanje - rekao je izvor iz predsedničkog kabineta novinarima.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Da li je Ukrajina pristala da se odrekne Donbasa 2022. godine?

Predaja regiona Donbasa navodno je bila među pitanjima o kojima se razgovaralo tokom više rundi mirovnih pregovora 2022. godine, iako je ostalo nejasno da li je postignut neki dogovor.

1/12 Vidi galeriju Pregovori u Istanbulu o okončanju rata u Ukrajini Foto: HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT/EPA, HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS O

Međutim, jedan nacrt nakon razgovora 29. marta u Istanbulu navodno je predviđao povlačenje Rusije iz nekoliko ukrajinskih regiona, dok bi Krim i Donbas ostali pod kontrolom Moskve, prema tadašnjem lokalnom izdanju Evropska pravda.

Mihailo Podoljak, portparol ukrajinskog predsedničkog kabineta, rekao je da će status Krima biti ponovo razmatran posle 15 godina.

Pregovori su na kraju propali i borbe su nastavljene, dok je Kijev negirao da je pristao da preda region Donbasa.

Foto: Shutterstock

Kontroverze oko Mendela i Karlsona

Platforma koju je Mendel izabrao za intervju takođe je privukla pažnju u Kijevu. Taker Karlson je postao jedan od najistaknutijih američkih glasova koji ponavljaju stavove Kremlja od potpune invazije Rusije.

2024. godine, Karlson je otputovao u Rusiju da bi obavio široko kritikovan intervju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, nakon čega je usledio još jedan intervju sa ultranacionalističkim ideologom Aleksandrom Duginom.

Mendel, koja je bila pres-sekretarka Zelenskog od 2019. do 2021. godine, ranije je iznela niz kontroverznih optužbi protiv visokih ukrajinskih zvaničnika.