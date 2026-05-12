Postojeći napredak u mirnom rešavanju ukrajinskog pitanja omogućava nam da kažemo da se ovaj konflikt bliži kraju, ali konkretnih detalja o tom pitanju za sada nema, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije, Dmitrij Peskov.

"Specijalna vojna operacija (SVO) biće obustavljena istog trenutka kada u Kijevu donesu neophodne odluke, o kojima su odlično obavešteni" izjavio je portparol predsednika Rusije.

On je istakao da dosadašnji rad na pitanju Ukrajine omogućava da se govori o približavanju rešenja, ali da je o konkretnim detaljima sada rano govoriti.

Tako je odgovorio na pitanje o mogućim rokovima završetka borbenih dejstava, s obzirom na to da je tokom vikenda Vladimir Putinizjavio da "stvar ide ka završetku".

Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov

"Rusija ostaje otvorena za kontakte, obavljen je određeni posao u trilateralnom formatu. Prtljag ostvarenih rezultata dozvoljava nam da kažemo da se završetak bliži. Ali u tom kontekstu o bilo kakvoj konkretizaciji, o rokovima, za sada ne možemo govoriti", rekao je Dmitrij Peskov.

"Ipak, SVO se može zaustaviti u bilo kojem trenutku, čim Kijev i Zelenski preuzmu na sebe odgovornost i donesu neophodnu odluku – a koju, njima je dobro poznato."

Predstavnik Kremlja je dodao da je Putin "spreman da se u bilo kom trenutku sastane" sa Zelenskim u Moskvi, "kao i u bilo kojoj drugoj tački" na planeti.

"Ukoliko bude moguće da se proces u potpunosti finalizuje", dodao je gospodin Peskov. "A za to je potrebno uraditi veliki domaći zadatak."

