SZO UPOZORAVA! Evakuacijom kruzera MV Hondius kriza izazvana HANTAVIRUSOM još nije završena, evo šta je sledeće! (FOTO/VIDEO)
Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) upozorio je u utorak da posao zdravstvenih vlasti nije završen posle uspešne evakuacije više od stotinu putnika i članova posade sa kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom.
- Naš posao nije završen - upozorio je Tedros Adhanom Gebrejesus tokom zajedničke konferencije za medije sa španskim premijerom Pedrom Sančezom u Madridu, dan nakon završetka evakuacije sa kruzera koji je u ponedeljak uveče isplovio ka Holandiji sa Kanarskih ostrva, sa delom posade koji je ostao na brodu.
- S obzirom na dug period inkubacije virusa, novi slučajevi mogli bi da se pojave u narednim nedeljama - naglasio je, dodajući da se nada da će zemlje slediti savete i preporuke SZO u borbi protiv hantavirusa.
Evakuisani putnici na brodu državljani su dvadesetak zemalja.
- SZO raspolaže jasnim smernicama - podsetio je, napominjući da SZO poštuje nacionalni suverenitet.
- Ne možemo da primoramo zemlje da primenjuju naše protokole. Možemo samo da savetujemo i preporučujemo - rekao je.
- Preporuka SZO je da oni (evakuisani ljudi) budu pod aktivnim nadzorom, u određenom karantinskom centru ili kod kuće, tokom 42 dana od poslednjeg izlaganja, a to je 10. maj, što nas dovodi do 21. juna - precizirao je.
- Potpuno razumem da je stanovništvo Tenerifa moglo biti zabrinuto zbog iskrcavanja na svoje obale - rekao je.
- Rizik je nizak, kako za stanovništvo Tenerifa tako i na globalnom nivou, a svi naši napori tokom protekle nedelje bili su usmereni na to da ga zadržimo na tom nivou - dodao je, navodeći da situaciju shvata "vrlo ozbiljno".
S druge strane, španski premijer pozdravio je uspeh evakuacije.
- Svetu ne treba više sebičnosti, niti više straha - poručio je, aludirajući na uzdržanost pojedinaca u Španiji, a posebno na Kanarskim ostrvima, koji su odbijali da prihvate brod kako bi se sprovela evakuacija.
- Proteklih dana čuli smo brojne javne predstavnike kako se pitaju zašto Zelenortska Republika nije prihvatila operaciju evakuacije - podsetio je šef vlade, referišući se, bez navođenja imena, prvenstveno na regionalnog predsednika Kanarskih ostrva.
- Ali nama je bilo jasno da to nije bilo pitanje, da je pravo pitanje bilo drugo. Zašto ne bismo pomogli onima kojima je to potrebno ako za to imamo sredstva? - dodao je.
Brod, koji je u ponedeljak uveče isplovio sa delom svoje posade, očekuje se u Holandiji, ali ne pre nedelje uveče.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)