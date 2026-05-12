Snimak napadača Tajlera Brauna (46), koji je nasumično pucao iz puške na automobile na prometnom putu u Kembridžu u Masačusetsu, proširio se društvenim mrežama.

Incident, u kojem su dve osobe teško povređene, završen je tek nakon intervencije policajca i naoružanog bivšeg marinca koji su otvorili vatru na napadača.

Dramatični snimci objavljeni na Instagram stranici "Atlas Njuz", prikazuju zastrašujuće scene sa ulica Kembridža u Masačusetsu.

Na snimku se vidi muškarac, kasnije identifikovan kao Tajler Braun (46), kako hoda Memorijal Drajvom i nasumično puca iz jurišne puške, dok vozači u panici napuštaju automobile i pokušavaju da pronađu zaklon.

Drama na Memorijal Drajvu

Sve se dogodilo tokom popodneva, kada je bostonska policija obavestila kolege iz Kembridža da se Braun, koji je navodno pokazivao znake neuračunljivog ponašanja, kreće ka njihovom gradu i da je naoružan. Nedugo zatim nastao je potpuni haos.

Očevici tvrde da je napadač pucao nasumično, kako prema automobilima, tako i u vazduh.

U pucnjavi su teško ranjena dvojica muškaraca koja su se nalazila u različitim vozilima, a zbog povreda opasnih po život hitno su prebačeni u bolnicu.

Jedan od povređenih bio je vozač kombija za prevoz osoba sa invaliditetom. Metak je pogodio i vozilo američke poštanske službe, ali vozač nije povređen.

Na snimcima sa mesta događaja vide se posledice incidenta — crni sedan zakucan u drvo, policijske trake koje okružuju područje i puška napadača ostavljena na travi. Prema procenama vlasti, tokom pucnjave ispaljeno je između 50 i 60 metaka, što je dodatno ugrozilo bezbednost prisutnih.

Bivši marinac pomogao policiji

Incident je okončan tek kada su se napadaču suprotstavili pripadnik Državne policije Masačusetsa i naoružani civil, za kojeg je kasnije utvrđeno da je bivši marinac sa legalnim dozvolama za posedovanje oružja. Policajac i bivši marinac otvorili su vatru na Brauna i pogodili ga više puta u ekstremitete, nakon čega je savladan i uhapšen.