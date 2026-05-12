U Ukrajini su zabeležena dva slučaja hantavirusa, oba su se dogodila u Hmeljnickom, a pacijenti su lečeni u Hmeljničkoj infektivnoj bolnici.

Vest o hantavirusu izazvala je veliku paniku među građanima Ukrajine, naročito zbog vesti o smrtnim ishodima povezanim sa ovim virusom. Ipak, lekari iz bolnice u Hmeljnickom ističu da virus zapravo nije nov.

"Ovaj virus je poznat već decenijama. Specifičnost hantavirusa je u tome što to nije jedan konkretan soj, već velika porodica virusa koji žive u prirodi i koje prenose divlji glodari", objašnjava infektolog Viktorija Bondar.

Foto: AP, Alberto Valdes/EFE

Hantavirus spada u zoonoze – infekcije koje se prenose sa životinja na ljude. Varijante virusa se razlikuju širom sveta; neke forme prolaze bez simptoma, dok druge predstavljaju ozbiljnu pretnju po život.

Lekarka napominje da je retki Andi soj rasprostranjen uglavnom u Južnoj Americi i da prenošenje sa čoveka na čoveka inače nije karakteristično za hantaviruse.

Kod prvog pacijenta u Hmeljnickom dijagnostikovana je akutna hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, dok su kod drugog zabeleženi oštećenje jetre, osip i groznica. Oba slučaja su laboratorijski potvrđena.

