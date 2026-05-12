Bivši šef kabineta predsednika Volodimira Zelenskog optužen je za pranje novca povezano sa izgradnjom luksuznog stambenog kompleksa u blizini Kijeva, saopštilo je Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO).

Iako nije imenovan u saopštenju SAPO-a, dotični šef kabineta je Andrij Jermak, rekao je izvor iz organa za sprovođenje zakona upoznat sa slučajem za Kijev Independent.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) tvrde da je više od 460 miliona hrivnji (8,9 miliona dolara) usmereno kroz projekat tokom nekoliko godina koristeći mrežu fiktivnih kompanija, gotovinskih transakcija i fiktivnih finansijskih dokumenata.

Organi za sprovođenje zakona tvrde da je grupa planirala da izgradi četiri privatne vile, svaka površine otprilike 1.000 kvadratnih metara, zajedno sa zajedničkim velnes kompleksom sa spa centrom i bazenom. Procenjeni troškovi svake rezidencije premašili su milione dolara.

Afera "Energoatom" i tajne vile za državni vrh

Jermak je pod istragom u okviru istrage o korupcijskoj šemi od 100 miliona dolara usredsređenoj oko državnog nuklearnog monopola Energoatom. Istraga o Energoatomu, pokrenuta prošle godine, najveća je istraga o korupciji Zelenskog tokom njegovog mandata.

Devet osumnjičenih je već optuženo u slučaju Energoatom, među kojima su Timur Mindič, bliski Zelenskog saradnik, bivši zamenik premijera Oleksij Černišov i bivši ministar energetike i pravde German Haluščenko.

Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

Osumnjičeni u slučaju Energoatom navodno su dali novac Černišovu za izgradnju luksuznih kuća u blizini Kijeva, rekao je izvor iz policije za Kijev Independent.

Jedna od luksuznih kuća u blizini Kijeva finansirana kroz korupcijsku šemu Energoatoma bila je namenjena Jermaku, dodao je izvor.

Kada je upitan o luksuznim kućama na dan podizanja optužnica, Jermak je za ukrajinsku novinsku agenciju Ukrajinska pravda rekao: "Ne posedujem nikakve kuće; imam samo jedan stan i jedan automobil, koje ste videli".

Predsednik nije dao zvaničnu izjavu nakon optužbi protiv Jermaka. Zelenskijev savetnik Dmitro Litvin rekao je novinarima da je "prerano za procenu tekućih proceduralnih radnji".

Uspon i pad najmoćnijeg čoveka iz senke

Jermak, nekada Zelenskijev desna ruka i čuvar kapije, konsolidovao je neviđenu količinu moći kao šef predsedničkog kabineta pre nego što je podneo ostavku u novembru 2025. usred tekuće istrage o korupciji.

Bivši advokat i filmski producent bez prethodnog političkog iskustva, Jermak je iskoristio svoje prijateljstvo i lojalnost prema Zelenskom da brzo stekne moć i uticaj – kao i ozloglašenost.

Andrij Jermak i Volodimir Zelenski

Navodno je bio pokretačka snaga iza pokušaja administracije da raspusti ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije prošle godine, potez koji je izazvao brze reakcije u zemlji i inostranstvu, uključujući masovne proteste. Takođe je navodno vodio nemilosrdne kampanje protiv svojih navodnih političkih rivala.