Ruska vojska izvela uspešno lansiranje najnovije rakete "Sarmat", izjavio je komandant Raketnih jedinica strateške namene (RVSN) Sergej Karakajev na sastanku sa Vladimirom Putinom.

"Danas u 11 sati i 15 minuta, Raketne jedinice strateške namene izvršile su lansiranje najnovije teške interkontinentalne balističke rakete na tečno gorivo 'Sarmat'. Zadatak je ispunjen", raportirao je on.

Zanimljivo je da na Zapadu ovu raketu zovu "Satana II".

Ovaj kompleks prevazilazi svog prethodnika po dometu leta, težini bojeve glave koju može da nosi, spremnosti za lansiranje, kao i po sistemima za suprotstavljanje koji mu omogućavaju savladavanje postojećih i perspektivnih sistema protivvazdušne odbrane (PVO), piše RIA novosti.

Novi "Sarmat" u borbenoj upotrebi do kraja godine!

Prvi puk biće stavljen na borbeno dežurstvo do kraja godine. Prema rečima Karakajeva, to će značajno povećati borbene sposobnosti kopnene grupacije strateških nuklearnih snaga.

Sarmat raketa Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Putin je, sa svoje strane, nazvao "Sarmat" najmoćnijim raketnim kompleksom na svetu.

"Ukupna snaga bojeve glave koju isporučuje više je od četiri puta veća od snage bilo kog postojećeg najmoćnijeg zapadnog analoga", naglasio je on.

Osim toga, ova raketa može da se kreće ne samo po balističkoj, već i po suborbitalnoj trajektoriji, a domet njenog leta premašuje 35.000 kilometara, istakao je predsednik.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

