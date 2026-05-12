Ruski predsednik Vladimir Putin ponovo se susreo sa svojom bivšom nastavnicom nemačkog jezika, Verom Dmitrijevnom Gurevič, tokom posebne večeri u Moskvi ove nedelje.

Na snimku se vidi kako Putin pozdravlja svoju ostarelu nastavnicu buketom cveća, nakon čega su se njih dvoje zagrlili.

Snimak je podelio korisnik na mreži „Iks“ uz opis: „Ruska televizija je emitovala snimke na kojima Putin sam vozi kroz centar Moskve u ruskom terencu Aurus kako bi pokupio svoju bivšu školsku nastavnicu Veru Gurevič i odveo je na večeru u predsedničku rezidenciju nakon događaja povodom Dana pobede.“

Ovaj gest je zaista privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a snimak je postao viralan zbog svoje emotivne i ljudske note.

Kremlj je podelio ovaj snimak nakon što je Putin pozvao svoju bivšu nastavnicu da prisustvuje nedavno završenoj Paradi pobede.

Blizak odnos sa nastavnicom

Prema pisanju lista Mirror, Vera Dmitrijevna Gurevič je imala veoma blizak i intenzivan odnos sa ruskim predsednikom tokom njegovih školskih dana. Iako neki izvori navode da ima 88 godina, ona je zapravo rođena 1933. godine, što znači da u vreme ovog susreta 2026. godine ima pune 92 godine.

Taj susret je pažljivo dokumentovan kako bi se istakla predsednikova zahvalnost. Prema izveštajima, uključujući i pomenuti članak iz Economic Times-a, ceo događaj je bio prožet nostalgijom.

Snimak prikazuje Vladimira Putina kako provodi vreme u privatnom razgovoru sa Verom Gurevič pre nego što su otišli na večeru, tokom koje su se prisećali zajedničkih uspomena iz njegovih školskih dana.

U još jednom značajnom gestu, ruski predsednik ju je lično ispratio i potom odvezao do Kremlja, ističući poštovanje i zahvalnost koju, prema izveštajima, i dalje gaji prema svojoj bivšoj nastavnici nemačkog jezika iz detinjstva u Lenjingradu (današnji Sankt Peterburg).

Kako je odrastao Putin?

Putinov rani život tokom rata Vladimir Putin je odrastao u Lenjingradu (sada Sankt Peterburg) tokom i nakon Drugog svetskog rata, a njegova porodica se suočavala sa teškim oskudicama tokom blokade grada. Njegovi roditelji su živeli u pretrpanom, nekvalitetnom zajedničkom stanu, a njegovo rano detinjstvo bilo je oblikovano poratnom nemaštinom.

Njegova majka, Marija Ivanovna, navodno je preživela ekstremno izgladnjivanje tokom blokade, u jednom trenutku se onesvestivši od gladi. Kasnije se osvestila među telima na ulicama tokom opsadnih uslova. Da stvar bude gora, Putinova dva starija brata umrla su kao bebe tokom ratnog perioda u Lenjingradu, što je doprinelo ranim borbama porodice.

U svojim memoarima „Vladimir Putin. Roditelji. Prijatelji. Učitelji“, Gurevičeva je spomenula da je grupa lokalne "huliganske" dece imala negativan uticaj na mladog Vladimira Putina tokom njegovih ranih godina.

Kako ga je nastavnica opisala?

Opisala ga je u školi kao "veoma okretnog, nemirnog, sa energijom koja se prelivala", napominjući da se borio da mirno sedi na času, često razgledajući sveske svojih drugova iz razreda i učestalo se saginjući da podigne hemijske ili olovke koje bi mu ispale.

Gurevičeva se takođe prisetila da je bio brz na kavgi, govoreći da bi se "zario u uvredioca, obesio o njega svom svojom težinom i zgrabio ga, boreći se kao buldog".

U septembru 1964. godine, Vera Gurevič je posetila zgradu u kojoj je živeo jedanaestogodišnji Vladimir Putin kako bi direktno razgovarala sa njim. Primetila je da je on tokom dana često ostajao sam, vraćajući se kući bez nadzora roditelja sve do večernjih sati. Zapazila je da je ponekad preživljavao sa vrlo malo hrane tokom dana, uprkos tome što su obroci kod kuće bili pripremljeni.

Tokom njihovog razgovora, savetovala mu je da se fokusira na učenje, na šta je Putin navodno odgovorio da bi mogao da završi sav domaći zadatak za sat vremena kada bi to odlučio.

Vremenom se između njih razvio blizak odnos. Povremeno je pomagao čuvajući njenu decu kada je ona radila dokasno ili kada joj je suprug bio odsutan, a ponekad je čak i prenoćio kod njih.