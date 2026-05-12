STRAVA I UŽAS U NIGERIJI

Najmanje 100 civila ubijeno je u vazdušnom napadu vojske Nigerije na prepunu pijacu u severozapadnoj državi Zamfara, saopštila je organizacija Amnesti internešnal, pozivajući vlasti da hitno pokrenu istragu.

Napad, koji je u nedelju pogodio udaljenu pijacu Tumfa u okrugu Zurmi, drugi je ovakav incident u poslednjih mesec dana u kojem je stradao veliki broj ljudi na pijacama u severnoj Nigeriji.

Među ubijenima veliki broj žena i devojčica

Desetine povređenih nalazi se na lečenju u bolnicama u Zurmiju i obližnjem Šinkafiju, a među ubijenima je veliki broj žena i devojčica.

Nigerijska vojska nije odmah odgovorila na zahteve za komentar, ali je ranije negirala gađanje civila, tvrdeći da su napadi zasnovani na obaveštajnim podacima i da ciljaju isključivo militantne mete.

Citirajući svedoke, Amnesti navodi da su vojni avioni primećeni kako kruže iznad područja u podne, da bi se vratili dva sata kasnije i pogodili pijacu.