Vojska Izraela je ubila "više od 350 terorista u južnom Libanu i ciljala više od 1.100 meta Hezbolaha poslednjih nedelja, kao deo operacija sprovedenih u skladu sa sporazumima između Izraela i Libana".

"Izraelska vojska će nastaviti da se suprotstavlja pretnjama izraelskim civilima i sopstvenim trupama", navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Uprkos prekidu vatre koji je teoretski na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio da granatira nekoliko oblasti Libana, a proiranski pokret Hezbolah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske mete.

Najnoviji broj žrtava izraelskih napada, koji je u ponedeljak ažuriralo libansko Ministarstvo zdravlja, iznosi 2.869 mrtvih od početka rata 2. marta, uključujući desetine ljudi ubijenih od stupanja na snagu prekida vatre.

(Kurir.rs/Beta)

