"UBILI SMO VIŠE OD 350 HEZBOLAHOVIH BORACA!" Izraelska vojska dodaje da je ciljala više od 1.100 meta
Izraelska vojska saopštila je da je ubila više od 350 pripadnika pokreta Hezbolah na jugu Libana i da je poslednjih nedelja gađala više od 1.100 meta tog proiranskog pokreta.
"Izraelska vojska će nastaviti da se suprotstavlja pretnjama izraelskim civilima i sopstvenim trupama", navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.
Uprkos prekidu vatre koji je teoretski na snazi od 17. aprila, Izrael je nastavio da granatira nekoliko oblasti Libana, a proiranski pokret Hezbolah i dalje preuzima odgovornost za napade na izraelske mete.
Najnoviji broj žrtava izraelskih napada, koji je u ponedeljak ažuriralo libansko Ministarstvo zdravlja, iznosi 2.869 mrtvih od početka rata 2. marta, uključujući desetine ljudi ubijenih od stupanja na snagu prekida vatre.
