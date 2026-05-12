Procenjuje se da je rat u Iranu koštao 29 milijardi dolara, izjavio je u utorak ujutru vršilac dužnosti kontrolora Pentagona, Džuls V. Herst III, tokom saslušanja pred odborom za budžet Predstavničkog doma.

Pre dve nedelje, Herst je svedočio da je taj iznos bio 25 milijardi dolara, od čega je veliki deo pripisan troškovima municije.

Herst je naveo da novi podaci dolaze posle obračunavanja "troškova zamene opreme, kao i opštih operativnih troškova održavanja ljudstva na samom ratištu".

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Kongresmen Pit Agilar, demokrata iz Kalifornije, upitao je ministra rata Pita Hegseta kada će Kongres dobiti detaljniji obračun ratnih troškova.

"Podelićemo ga onda kada bude relevantno i neophodno", odgovorio je Hegset.

Odgovor Hegseta izazvao je nezadovoljstvo među nekim članovima Kongresa, koji kritikuju administraciju zbog uskraćivanja preciznih informacija o stvarnoj ceni rata koji je, prema prvobitnim planovima, trebalo da traje samo šest nedelja.

Kurir.rs/Agencije

