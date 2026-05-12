Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana odbacilo je danas izveštaje koje je prenela američka televizija CBS da je Pakistan dozvolio da iranski vojni avioni budu stacionirani na njegovim aerodromima, čime ih je zaštitio od potencijalnih američkih napada.

Američka televizijska mreža je citirala neimenovane američke zvaničnike.

"Pakistan kategorično odbacuje izveštaj CBS o prisustvu iranskih aviona u vazduhoplovnoj bazi Nur Kan. Taj izveštaj smatra obmanjujućim i senzacionalističkim", napisalo je Ministarstvo na društvenoj mreži Iks.

"Spekulacije imaju za cilj da potkopaju napore za stabilnost"

Pakistanska diplomatija je dodala da takve spekulativne najave izgleda imaju za cilj da potkopaju tekuće napore za regionalnu stabilnost i mir.

Zemlja, koja se postavila kao posrednik u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tvrdi da su iransko osoblje za podršku i oprema, koji su stigli posle prve runde razgovora u Islamabadu, privremeno ostali u Pakistanu do daljih rundi razgovora.

Iako formalni pregovori još nisu nastavljeni, diplomatska razmena na visokom nivou je nastavljena, navelo je ministarstvo i dodalo da su posete iranskog ministra spoljnih poslova Islamabadu bile olakšane već postojećim logističkim i administrativnim aranžmanima.

"Pakistan je dosledno delovao kao nepristrasan, konstruktivan i odgovoran posrednik u podršci dijalogu i smirivanju situacije", dodala je pakistanska diplomatija.