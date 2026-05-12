Potreba za novim izvorima snabdevanja uranijumom postaje sve hitnija

Iran je spreman da pod međunarodnim nadzorom smanji nivo visoko obogaćenog uranijuma, odnosno da razblaži do nižih nivoa, ali odbija da ga iznese iz zemlje, dok Sjedinjene Američke Države insistiraju na dalekosežnijim ograničenjima, izjavio je danas neimenovani iranski izvor za Al Džaziru.

Teheran, kako ističe izvor, kategorično odbacuje svako iznošenje nuklearnog materijala van svoje teritorije, ali je spreman da pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) smanji nivo obogaćenosti uranijuma na 3,67 odsto i 20 odsto.

Prema navodima izvora, Vašington u svom predlogu zahteva da Iran preda zalihe uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što Teheran odbacuje.

Takođe se navodi da su Sjedinjene Američke Države odbile Rusiju kao destinaciju za preuzimanje iranskog visoko obogaćenog uranijuma, predlažući da se materijal premesti u treću zemlju, što je Iran takođe odbio.

Izvor navodi da SAD zahtevaju potpunu obustavu obogaćivanja uranijuma u trajanju od 20 godina, što je Iran odbio kao neprihvatljivo.

Takođe se navodi da je Vašington odbacio iranski predlog da Teheranu budu isplaćene kompenzacije za ratne gubitke.