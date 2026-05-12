Policija je u Bedforduusmrtila muškarca posle višesatne drame.

Službenici su pozvani u ponedeljak oko 22.40 zbog prijava o oštećenju vozila.

Na licu mesta su zatekli muškarca u četrdesetim godinama koji se zabarikadirao u objektu i pretio, saopštila je policija Bedfordšira. Na teren su izašli naoružani policajci, pregovarački timovi i druge hitne službe.

Policija Bedfordšira navela je da su, "uprkos dugotrajnim naporima tokom više sati da se uspostavi kontakt sa muškarcem i incident bezbedno reši on je pokazao oružje pre nego što je policija pucala" u utorak nešto posle 9.30 ujutru.

Muškarcu je ukazana pomoć na licu mesta, ali je preminuo sat vremena kasnije.

Policija Bedfordšira uputila je obavezan zahtev za proveru nezavisnom nadzornom organu (IOPC - Nezavisna kancelarija za policijsko postupanje), koja je tim povodom pokrenula istragu.