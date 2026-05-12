Desetine hiljada ljudi, procenjuje se da ih je bilo između 40.000 i 70.000, izašlo je u utorak na ulice Brisela kako bi protestovali protiv reformi savezne vlade.

Protest su organizovala tri najveća belgijska sindikata, koji smatraju vladine mere „antisocijalnim“.

Penzije i kupovna moć u centru protesta

Sindikati su naglasili da se protive penzionoj reformi jer ona pogoršava položaj radnika. Takođe osuđuju napade na sistem automatskog usklađivanja plata sa troškovima života. Okupljanje se održava u vreme rasta cena energije, izazvanog ratom na Bliskom istoku, koji dodatno pritiska kupovnu moć građana.

Nastavak višemesečne sindikalne kampanje

Današnji nacionalni protest deo je kampanje koju predstavnici radnika vode već godinu i po dana protiv vladajuće koalicije koju predvodi premijer i flamanski nacionalista Bart De Vever.

Prekidi saobraćaja širom zemlje

Javni prevoz širom zemlje je radio sa znatno smanjenim kapacitetom tokom protesta. Aerodrom Šarlroa je otkazao sve letove zakazane za utorak. Prethodni veliki protest, održan 12. marta, privukao je između 80.000 i 100.000 ljudi u glavnom gradu.