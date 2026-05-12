Slušaj vest

Mađarska je dobila danas novu vladu na čelu sa Peterom Mađarem, koji je izabran za premijera 9. maja na konstitutivnoj sednici novog saziva parlamenta, posle izbora održanih 12. aprila koji su označili kraj vladavine Viktora Orbana.

Formiranje nove mađarske vlade, koja ima 16 resora, završeno je polaganjem zakletve pred parlamentom i potpisivanjem svečane izjave ministara, kojima je predsednik države Tamaš Šujok uručio prethodno u palati Šandor akreditivna pisma o imenovanju, na predlog premijera.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Denes Erdos/AP, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Mađar je obećao da će Vlada raditi u interesu svakog Mađara i da će "služiti naciji, a ne premijeru", preneli su mađarski mediji.

Jedna od desnih ruka novom premijeru biće ministarka spoljnih poslova Anita Orban, jedna od liderki stranke Tisa.