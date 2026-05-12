Osuđeni kriminalac, pušten na uslovnu slobodu posle skoro 17 godina, ubio je Alisiju Ince (18), učenicu tokom prakse na farmi. Njeno telo je pronađeno u polju uljane repice, gde se nekoliko meseci ranije sa slikala sa osmehom.

Stravičan slučaj sudskog neuspeha trenutno šokira Rumuniju. Počinilac ovog ubistva, Bone J. (39), trebalo je da ostane u zatvoru do aprila sledeće godine nakon što je 2008. godine sekirom razbio lobanju muškarcu. Sud je u proleće 2025. godine presudio da više nije opasan. To je trajalo samo godinu dana - do prošlog petka ujutru.

Tamo, na ivici polja, upoznao je Alisiju. Učenica poljoprivredne škole obavljala je praksu kod farmera u selu Parhida na severozapadu zemlje, gde je između ostalog čuvala koze. Bone J. je tamo zarađivao nakon što je pušten iz zatvora.

Odvukao je osamnaestogodišnjakinju u polje uljane repice i prerezao joj grlo, kako je njen otac kasnije u suzama ispričao na lokalnoj televiziji.

- Nisu mogli da spasu moju ćerku - plakao je Žolt Ince.

Alisija ubistvo Rumunija Foto: Facebook

Policija je odmah krenula u potragu za počiniocem. Kada ga je satima kasnije uočila koristeći termovizijsku kameru iz vazduha, bio je sklupčan u polju uljane repice. Krv je bila na njegovoj majici kada je uhapšen. Na policijskom snimku, priznao je da je više puta ubo mladu ženu u vrat džepnim nožem zbog ljubomore.

Alisijini roditelji, Renata i Žolt Ince, objavili su na društvenim mrežama zaključke forenzičkog pregleda, koji potvrđuju da se devojka borila do poslednjeg trenutka da se spase. Alisija je sahranjena u nedelju, 10. maja. Njena porodica izrazila je svoju tugu na društvenim mrežama, pokušavajući da odbrani čast svoje ćerke uprkos glasinama koje kruže u zajednici.

- Sahranili smo našu ćerku. Zahvaljujemo onima koji su bili sa nama. Mi smo slomljena porodica! Moramo da skupimo snagu za našu devojčicu..., 7 godina. Vi koji ste roditelji u ovoj zemlji, zamislite kroz kakvu tešku situaciju prolazimo. Ne želimo takva osećanja i bol nikome napisao je Alisijin otac na Fejsbuku.