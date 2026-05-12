Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Kuba traži pomoć od Vašingtona i najavio mogućnost razgovora sa vlastima u Havani, ocenivši da je ta zemlja "propala država".

"Nijedan republikanac nikada nije razgovarao sa mnom o Kubi, koja je propala država i ide samo u jednom pravcu, nadole. Kuba traži pomoć i razgovaraćemo", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je u istoj objavi naveo i da putuje u Narodnu Republiku Kinu.

CNN je u nedelju javio, pozivajući se na podatke sa javno dostupnih platformi za praćenje letova, da su Sjedinjene Američke Države značajno povećale broj izviđačkih vojnih letova u blizini Kube od početka februara, pri čemu je registrovano najmanje 25 misija mornarice i vazduhoplovstva.

Prema analizi podataka sa platforme Flajtradar24, letovi se uglavnom odvijaju u blizini Havane i Santjaga de Kube, dok su pojedini avioni dolazili i na oko 64 kilometra od kubanske obale.

Tramp je u tom periodu pojačao kritike na račun Havane, uključujući i najave o "slobodnoj Havani" i uvodjenje novih mera pritiska, medju kojima je i blokada isporuka nafte.

Kubanska ekonomija, prema pisanju Njujork tajmsa, nalazi se pod snažnim pritiskom dugogodišnjih sankcija SAD i unutrašnjih problema, dok su dodatne teškoće nastale nakon gubitka saveznika u Venecueli, odnosno hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Kurir.rs/Agencije

