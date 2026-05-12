Posle devet godina Donald Tramp dolazi u zvaničnu posetu Kini. Poslednji put je bio tokom svog prvog mandata 2017. godine, ali to ne znači da se on i predsednik Si Đinping nisu sreli. Sastali su se u Južnoj Koreji u oktobru prošle godine kada je za 100 minuta njihovog razgovora postignuto trgovinsko primirje usred rata sa carinama.

Bila je to „umirujuća pilula“ za globalno tržište. Ako se tada činilo da je u svetu turbulento, nekoliko meseci od tada svedočimo još turbulentnijem bezbednosnom i geopolitičkom trenutku.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu, Miodrag Kapor stručnjak za energetsku politiku i predsednik organizacije „Monitor odgovornosti“ i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku gostovali su u emisiji "Usijanje" i tom prilikom govorili o ovoj temi.

Đokić je na samom početku istakao da je veomabitno da li će dva predsednika postići dogovor:

- Oni će imati sastanak u Vašingtonu na jesen gde će sve precizirati, ali to su dva suštinski nepomirljiva sistema i tu nema dugoročno pomirljivih odnosa. Setite se Hladnog rata, taj sukob se nastavio i pored pregovora. Tako i ovom slučaju jer su to geostrateški dva nepomirljiva sistema.

Kapor tvrdi da se sastanak dva veika lidera ne sazivaju tek tako, a dogovori koji će biti postignuti su veoma značajna stvar.

- Saradnja između Kine i Amerike je neminovna, oni neće prekinuti svoju saradnju samo je pitanje da li će Amerika imati veći pristup mineralima iz Kine, o tome se verovatno i razgovara. Pozicija Sjedinjenih država je lošija nego što je bila na samom početku Trampovog mandata. Iako je Kina nesaveznik Sjedinjenih država ona je sa svojim vrednostima postala Evropska unija. Glavni ideološki neprijatelj Bele kuće je liberalna demokratija a ne Kina.

Darko Obradović kaže da je Amerika supersila koja efektivno sprovodi svoje interese i ciljeve, dok je sa druge strane država koja je bogata, ali sadrži siromašne gražane dok ni jedna kriza poslednjih godina nije uspešno rešena.

- Kina je država čiji koncept "Puta svile" odbacuju tri najveće ekonomije njenog susedstva: Japan, Južna Koreja i Indija. Sa druge strane je Amerika sa kojom svi hoće da rade uključujući i vojne hunte iz Latinske Amerike. Tramp dolazi u Peking sa Madurom u zatvoru i sa ubijenim Ajaolahom Hamneijem, koji je ceo Iran na tacni isporučio komunističkoj partiji i njihovim kreditima i prodavao nafru za 10 dolara po barelu. "Više nema jeftinih sirovina za komuniste iz Pekinga" rekao je Tramp. Posle svega toga, dolazi u Kinu - kazao je Obradović dodajući da Kina više neće od izolovanih država za niske cene uzimati energente, što će uticati na njenu privredu i ekonomiju.

"Peking preživljava Trampov mandat"

Prema njegovim rečima, Kina je kupovala 15% iranske nafte po ceni od 10 dolara, a izolovani Iran joj je u tom smislu odgovarao.

- Kinesko rukovodstvo je možda najneprimenjeniji za Donalda Trampa, jer oni ne mogu da izađu na kraj sa strateškom dvosmislenošću američkom predsednika. Oni pokušavaju da podriju njegov ego. Problem je za Peking, oni zapravo preživljaju Trampov mandat.

Branimir Đokić kaže da se Tramp i Si Đin Ping neće dogovoriti ništa strateški značajno:

- Njih dvojica će isključivo moći da odlože zaoštravanje odnosa za nekoliko godina. To znači da se dozvoli izvoz američkih čipova Kini, dok će Kinezi pristati na izvoz zemnih materijala. Najbitnije je pitanje Tajvana. Si Đinping želi da sazna da li će Tramp intervenisati ako Kina krene na Tajvan ili će se uplašati.

